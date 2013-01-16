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"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية الجديدة "مناعتنا حياة"

كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات كورونا

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة "مناعتنا حياة" بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتأتي الهوية الجديدة كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19)، امتدادًا لحملتيْ "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر" اللتين حظيتا بتفاعل حكومي وجماهيري كبير.


وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.


وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.


وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.

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التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية الجديدة "مناعتنا حياة"
سبق

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة "مناعتنا حياة" بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتأتي الهوية الجديدة كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19)، امتدادًا لحملتيْ "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر" اللتين حظيتا بتفاعل حكومي وجماهيري كبير.


وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.


وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.


وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:37 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:20 PM

التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية الجديدة "مناعتنا حياة"

كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة "مناعتنا حياة" بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتأتي الهوية الجديدة كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19)، امتدادًا لحملتيْ "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر" اللتين حظيتا بتفاعل حكومي وجماهيري كبير.


وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.


وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.


وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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