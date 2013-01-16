وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.
وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.
وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.
وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.
وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.
وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:37 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:20 PM
التواصل الحكومي يطلق الهوية الإعلامية الجديدة "مناعتنا حياة"
كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات كورونا
وتعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.
وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيرًا عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة.
وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط التالي: https://cgc.gov.sa/ar/node/625.