إنهاء مرحلتين من تطوير مشروع اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري

رئيس هيئة تقويم التعليم ترأس الاجتماع "8" للجنة الفنية للاعتماد العسكري

ترأس رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، رئيس اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ الاجتماع الثامن للجنة الفنية للاعتماد العسكري، الذي عُقِد أمس الأول بمقر الهيئة في مدينة الرياض.



وأشاد بأعمال اللجان الفرعية المختلفة والجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في المرحلة الماضية من عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة أمام مرحلة جديدة من المشروع لتقديم الدعم والمساندة، والإسهام في تعزيز جودة التعليم والتدريب العسكري.



وقدّم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور سهيل باجمّال، شرحًا لخطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، والمتضمنة العمل على ربط مؤهلات التعليم والتدريب العسكري بالإطار السعودي للمؤهلات، وتقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة من العمل، والبدء في التطبيق الفعلي لنظام ضمان الجودة والاعتماد العسكري، والعمل على منح بعض مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها الاعتمادَ الأكاديمي العسكري.



واستعرض الاجتماع اللجان الفرعية التي انبثقت من اللجنة الفنية؛ وهي لجنة المعايير، ولجنة الدراسات والبحوث، ولجنة التدريب والتأهيل، ولجنة التقويم والاعتماد؛ حيث روعي في تشكيل اللجان تمثيل القطاعات العسكرية المختلفة في كل لجنة، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا الجانب، سواء من داخل الهيئة أو من مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.



ويتضمن المشروع أربع مراحل؛ شملت المرحلة الأولى بناء نظام ضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وأما المرحلة الثانية فاشتملت على التطبيق التجريبي، بينما ستشمل المرحلة الثالثة التعريف بالنظام وتطبيقه، وفي المرحلة الرابعة بدء عمليات الاعتماد ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها.



وانتهت اللجنة حسب مراحل العمل والخطة الزمنية من المرحلة الأولى والثانية، ونتج عنها عدد من المخرجات؛ حيث قامت لجنة المعايير بوضع قواعد ومعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي العسكري لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، واشتمل هذا العمل على إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العسكري، وإعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التدريب العسكري، وإعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم العسكري، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ووضع إجراءات وشروط الاعتماد، وإعداد الأدوات والنماذج والأدلة اللازمة، وأخيرًا إعداد دليل شامل بعمليات الاعتماد وإجراءاته.



وقامت اللجنة الفرعية للدراسات والبحوث بدراسة الممارسات والتجارب الدولية في مجال اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وحصر البرامج والمؤهلات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ودراسة الممارسات في أنظمة ضمان الجودة الداخلية في بعض الجامعات السعودية والكليات العسكرية، والاستفادة منها في إعداد دليل إرشادي للتأسيس لأنظمة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.



بدورها تولّت اللجنة الفرعية للتدريب والتأهيل مهامَّ نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وتقديم برامج التدريب اللازمة، وتقديم عدد من البرامج التدريبية وورش العمل؛ حيث استفاد منها 369 متدربًا من جميع القطاعات العسكرية.



وتم التطبيق التجريبي على تسع مؤسسات تعليم وتدريب عسكرية؛ للتأكد من مناسبة النظام والتعريف به، والمساعدة في تطبيقه، على أساس موضوعي وواقعي تنطلق منه المؤسسات في وضع استراتيجياتها وخططها المستقبلية لتحسين الجودة.



وفي المرحلة المستقبلية ستعمل اللجنة على تقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري لتحقيق متطلبات الجودة، والعمل على استكمال الأعمال الموكلة إليها؛ منها القيام بزيارات تقويم أولية للمؤسسات الراغبة بذلك، وتسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكري في مستويات الإطار السعودي للمؤهلات، والبدء في عمليات التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج العسكرية الجاهزة، وإصدار شهادات الاعتماد لتلك المؤسسات.



يُذكر أن اللجنة الفنية للاعتماد العسكري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية؛ حيث مضى على تشكيلها سنة ونصف، وتوصلت إلى بناء نظام متكامل لضمان الجودة والاعتماد العسكري، متضمنًا معايير الاعتماد وشروطه وإجراءاته، وتشكلت هذه اللجنة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/ 9/ 1439هـ القاضي بتشكيل لجنة فنية لمدة سنتين من تاريخ القرار، في هيئة تقويم التعليم والتدريب، يشترك في عضويتها مختصون من الجهات العسكرية تقوم بمهمة وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي العسكري لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومعاييره وشروطه، ومنح مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها الاعتماد الأكاديمي العسكري.