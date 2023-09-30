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لا للمحتالين.. تحذير من سفارة المملكة بالفلبين بشأن التعاقد مع العمالة

فيما شددت على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام

حذّرت السفارة السعودية لدى مانيلا، المواطنين السعوديين من التعاقد مع مكاتب الاستقدام غير الرسمية وغير المعتمدة.

وقالت السفارة في بيانها: "سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، تحذير المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، وأن يتم ذلك عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقاً لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصّت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية في المملكة ووزارة العمل الفلبينية بموجب إتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

وشددت السفارة على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام؛ حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والإحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية وذلك حفظاً لحقوقهم.

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لا للمحتالين.. تحذير من سفارة المملكة بالفلبين بشأن التعاقد مع العمالة
سبق

حذّرت السفارة السعودية لدى مانيلا، المواطنين السعوديين من التعاقد مع مكاتب الاستقدام غير الرسمية وغير المعتمدة.

وقالت السفارة في بيانها: "سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، تحذير المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، وأن يتم ذلك عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقاً لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصّت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية في المملكة ووزارة العمل الفلبينية بموجب إتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

وشددت السفارة على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام؛ حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والإحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية وذلك حفظاً لحقوقهم.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
12:29 PM

لا للمحتالين.. تحذير من سفارة المملكة بالفلبين بشأن التعاقد مع العمالة

فيما شددت على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام

A A A
خالد علي - الرياض
0
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حذّرت السفارة السعودية لدى مانيلا، المواطنين السعوديين من التعاقد مع مكاتب الاستقدام غير الرسمية وغير المعتمدة.

وقالت السفارة في بيانها: "سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، تحذير المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، وأن يتم ذلك عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقاً لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصّت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية في المملكة ووزارة العمل الفلبينية بموجب إتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

وشددت السفارة على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام؛ حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والإحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية وذلك حفظاً لحقوقهم.

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