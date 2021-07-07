محافظ الحبوب يتفقّد جاهزية الفروع وشركات المطاحن بمكة لموسم الحج

حثّ الجميع على تكريس الجهود لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

تفقّد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس يرافقه نائبه لشؤون الفروع باسل السويدان، فرعي المؤسسة بمحافظتي جدة والجموم بمنطقة مكة المكرمة، وفرعي شركتي المطاحن الأولى والثالثة بالمنطقة، للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لتوفير احتياجات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ من القمح والدقيق والمنتجات الأخرى.

واستُعرضت خلال الزيارة الخطط التشغيلية المعتمدة لفرعي المؤسسة بالمنطقة لموسم الحج، وحجم مخزونات القمح، والاستعدادات لتزويد شركات المطاحن بكامل احتياجاتهم من القمح فور استلام الطلب.

كما قام بزيارة لفرعي شركة المطاحن الأولى بجدة وشركة المطاحن الثالثة بالجموم، واستمع لشرح مفصل من المسؤولين بالشركتين عن الخطط التشغيلية لموسم الحج وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، والتأكد من توفير احتياجات السوق كافة من مادة الدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى.

وبيّن "الفارس" أن مخزونات القمح والدقيق الاحتياطية تبلغ حالياً على مستوى فرعي المؤسسة وفرعي الشركتين بجدة والجموم بمنطقة مكة المكرمة في حدود (200 ألف طن قمح) و(800 ألف كيس دقيق)، التي يمكن ضخها عند الحاجة، خلاف بواخر القمح المتعاقد عليها عبر ميناء جدة الإسلامي، والإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق التي تغطي حاجة السوق كاملة.

وحثّ الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة القمح والدقيق الحيوية والمهمة لحجاج بيت الله الحرام.