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أمانة جدة تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية

استعانت بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة

كثّفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، جهودها الرقابية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث أجرت الفِرَق الميدانية أمس، 171 جولة رصدت خلالها 18 مخالفة وأغلقت 10 مواقع.

وذكرت الأمانة، أنها وضعت خططًا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف، وممشى شارع فلسطين، والكورنيش الأوسط".

واستعانت بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة، مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة؛ لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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أمانة جدة تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية
سبق

كثّفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، جهودها الرقابية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث أجرت الفِرَق الميدانية أمس، 171 جولة رصدت خلالها 18 مخالفة وأغلقت 10 مواقع.

وذكرت الأمانة، أنها وضعت خططًا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف، وممشى شارع فلسطين، والكورنيش الأوسط".

واستعانت بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة، مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة؛ لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:31 PM

أمانة جدة تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية على الواجهة البحرية

استعانت بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثّفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، جهودها الرقابية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث أجرت الفِرَق الميدانية أمس، 171 جولة رصدت خلالها 18 مخالفة وأغلقت 10 مواقع.

وذكرت الأمانة، أنها وضعت خططًا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف، وممشى شارع فلسطين، والكورنيش الأوسط".

واستعانت بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة، مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة؛ لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس؛ لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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