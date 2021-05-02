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"العنزي" و"الدوسري" يناقشان احتياجات فرع "الموارد البشرية" في شرورة

بحثا تطوير البرامج المقدمة لخدمة أبناء المحافظة

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، الذي يزور المحافظة؛ للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها من قبل فرع الوزارة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، ناقش "العنزي" مع "الدوسري" احتياجات الجهات التابعة للوزارة، وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.

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"العنزي" و"الدوسري" يناقشان احتياجات فرع "الموارد البشرية" في شرورة
سبق

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، الذي يزور المحافظة؛ للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها من قبل فرع الوزارة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، ناقش "العنزي" مع "الدوسري" احتياجات الجهات التابعة للوزارة، وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:15 PM

"العنزي" و"الدوسري" يناقشان احتياجات فرع "الموارد البشرية" في شرورة

بحثا تطوير البرامج المقدمة لخدمة أبناء المحافظة

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بندر آل عوض - شرورة
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التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، الذي يزور المحافظة؛ للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها من قبل فرع الوزارة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، ناقش "العنزي" مع "الدوسري" احتياجات الجهات التابعة للوزارة، وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.

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