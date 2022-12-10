"العبيدي" يحتفل بزواج نجله "طلال"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-12-09
احتفل نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بزواج ابنه طلال على ابنة المرحوم - بإذن الله - الشيخ علي الصخيري, وذلك بأحد فنادق الطائف.
وشهد حفل الزواج حضور محافظ الطائف سعد الميموني, وعدد كبير من كبار المسؤولين من داخل وخارج الطائف, ورجال الأعمال, والإعلاميين، والأصدقاء والأقارب .
09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:49 PM
"العبيدي" يحتفل بزواج نجله "طلال"
احتفل نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بزواج ابنه طلال على ابنة المرحوم - بإذن الله - الشيخ علي الصخيري, وذلك بأحد فنادق الطائف.
وشهد حفل الزواج حضور محافظ الطائف سعد الميموني, وعدد كبير من كبار المسؤولين من داخل وخارج الطائف, ورجال الأعمال, والإعلاميين، والأصدقاء والأقارب .