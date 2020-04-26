قائد الأخضر "السابق": أتمنى ألا يكون خالد عزيز "قدوة" لأي لاعب

طالب بإنهاء الموسم الرياضي وأشاد بموهبتي الفرج وعطيف

طالب لاعب النصر والشباب وقائد المنتخب السعودي ( السابق ) فؤاد أنور بإلغاء الموسم الرياضي الحالي بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صحة الإنسان هي الأهم.

وعن اللاعبين المميزين من وجهة نظره قال أنور: "أرى أن عبدالله عطيف وسلمان الفرج هما الأبرز، بل إنهما من جيل التسعينات، نظراً لنجوميتهما ورشاقتهما وسط الميدان والفكر العالي والأنيق أثناء اللعب".

ولم يخف قائد الأخضر السابق أسفه على نهاية اللاعب خالد عزيز غير المتوقعة، نظرًا للإمكانات التي يملكها اللاعب، حينما لعب للهلال والنصر قبل اعتزاله الكرة المبكر، ومع اعتزاله خسرت الرياضة السعودية موهبة، أتمنى ألا يحذوا أي لاعب حذوه!



جاء ذلك من خلال تصريحات لأنور من خلال إذاعة u-fm.