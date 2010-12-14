قبل وصول "الإسعاف".. "الهلال الأحمر" يدشن أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي- بالشراكة مع شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- مشروع "أجهزة الإنعاش القلبي" في ساحات الحرم المكي بمكة المكرمة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ورئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي. وقدم الشيخ "السديس" شكره لرئيس الهيئة ومنسوبيها على هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يجسد حرص الهيئة على أداء رسالتها الإنسانية التي تمتد لتشمل الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين بما يكفل لهم -بعد لطف الله- صحتهم وسلامتهم خلال زيارتهم لبيت الله الحرام. من جهة أخرى، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المشروع يهدف إلى توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في الأماكن العامة، وبالتحديد في ساحات الحرم المكي، بحيث يستخدم الأفراد العاديون -ممن خضعوا للتدريب المناسب- بشكل سريع على المرضى ممن يعانون بسبب بعض المشاكل القلبية ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة لمن يُصابون بتوقف القلب المفاجئ بحيث يُنقَلون بعد ذلك إلى مراكز القسطرة القلبية مباشرة دون المرور بأقسام الطوارئ والعيادات والإجراءات المتعددة لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة لهم بأسرع وقت. وأبان الدكتور "العويسي" أنه قد رُكِّب حتى الآن 15 جهازًا للإنعاش القلبي (AED) في عدة أماكن بالحرم المكي الشريف، منها باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب أجياد وبابَا الصفا والمروة وغيرها، مشيرًا إلى أنه سبق تركيب الأجهزة وتنفيذ برنامج تدريبي من قِبل الهيئة لمدة 6 ساعات، لمنسوبي شؤون الحرمين والقوات الخاصة بأمن الحج والعمرة لتعريفهم بكيفية استخدام الجهاز؛ كونهم الخط الأول في وجودهم على مدار الساعة بالحرم. واختتم الدكتور جلال العويسي حديثه بتأكيد حرص الهيئة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، سواء البشرية أو التقنية في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة. والهيئة بدورها تحلل إحصائيات الحالات الإسعافية التي تباشرها بشكل يومي لوضع خطط تُسهم بشكل كبير في خفض أعداد الوفيات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها. وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي بدوره، جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير خدمات طبية وإسعافية لهم على أعلى مستوى وعبر أحدث التقنيات والأجهزة. وأضاف أنه يشرِّف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أن تُسهم في هذا المشروع وأن نكون طرفًا في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام، وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

قبل وصول "الإسعاف".. "الهلال الأحمر" يدشن أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-13 دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي- بالشراكة مع شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- مشروع "أجهزة الإنعاش القلبي" في ساحات الحرم المكي بمكة المكرمة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ورئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي.



وقدم الشيخ "السديس" شكره لرئيس الهيئة ومنسوبيها على هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يجسد حرص الهيئة على أداء رسالتها الإنسانية التي تمتد لتشمل الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين بما يكفل لهم -بعد لطف الله- صحتهم وسلامتهم خلال زيارتهم لبيت الله الحرام.



من جهة أخرى، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المشروع يهدف إلى توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في الأماكن العامة، وبالتحديد في ساحات الحرم المكي، بحيث يستخدم الأفراد العاديون -ممن خضعوا للتدريب المناسب- بشكل سريع على المرضى ممن يعانون بسبب بعض المشاكل القلبية ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة لمن يُصابون بتوقف القلب المفاجئ بحيث يُنقَلون بعد ذلك إلى مراكز القسطرة القلبية مباشرة دون المرور بأقسام الطوارئ والعيادات والإجراءات المتعددة لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة لهم بأسرع وقت.



وأبان الدكتور "العويسي" أنه قد رُكِّب حتى الآن 15 جهازًا للإنعاش القلبي (AED) في عدة أماكن بالحرم المكي الشريف، منها باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب أجياد وبابَا الصفا والمروة وغيرها، مشيرًا إلى أنه سبق تركيب الأجهزة وتنفيذ برنامج تدريبي من قِبل الهيئة لمدة 6 ساعات، لمنسوبي شؤون الحرمين والقوات الخاصة بأمن الحج والعمرة لتعريفهم بكيفية استخدام الجهاز؛ كونهم الخط الأول في وجودهم على مدار الساعة بالحرم.



واختتم الدكتور جلال العويسي حديثه بتأكيد حرص الهيئة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، سواء البشرية أو التقنية في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة. والهيئة بدورها تحلل إحصائيات الحالات الإسعافية التي تباشرها بشكل يومي لوضع خطط تُسهم بشكل كبير في خفض أعداد الوفيات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها.



وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي بدوره، جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير خدمات طبية وإسعافية لهم على أعلى مستوى وعبر أحدث التقنيات والأجهزة.



وأضاف أنه يشرِّف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أن تُسهم في هذا المشروع وأن نكون طرفًا في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام، وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 09:37 PM

قبل وصول "الإسعاف".. "الهلال الأحمر" يدشن أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي السديس : يجسد حرص الهيئة على أداء رسالتها الإنسانية التي تشمل الحرمين وقاصديهما





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دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي- بالشراكة مع شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- مشروع "أجهزة الإنعاش القلبي" في ساحات الحرم المكي بمكة المكرمة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ورئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي.



وقدم الشيخ "السديس" شكره لرئيس الهيئة ومنسوبيها على هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يجسد حرص الهيئة على أداء رسالتها الإنسانية التي تمتد لتشمل الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين بما يكفل لهم -بعد لطف الله- صحتهم وسلامتهم خلال زيارتهم لبيت الله الحرام.



من جهة أخرى، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المشروع يهدف إلى توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في الأماكن العامة، وبالتحديد في ساحات الحرم المكي، بحيث يستخدم الأفراد العاديون -ممن خضعوا للتدريب المناسب- بشكل سريع على المرضى ممن يعانون بسبب بعض المشاكل القلبية ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة لمن يُصابون بتوقف القلب المفاجئ بحيث يُنقَلون بعد ذلك إلى مراكز القسطرة القلبية مباشرة دون المرور بأقسام الطوارئ والعيادات والإجراءات المتعددة لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة لهم بأسرع وقت.



وأبان الدكتور "العويسي" أنه قد رُكِّب حتى الآن 15 جهازًا للإنعاش القلبي (AED) في عدة أماكن بالحرم المكي الشريف، منها باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب أجياد وبابَا الصفا والمروة وغيرها، مشيرًا إلى أنه سبق تركيب الأجهزة وتنفيذ برنامج تدريبي من قِبل الهيئة لمدة 6 ساعات، لمنسوبي شؤون الحرمين والقوات الخاصة بأمن الحج والعمرة لتعريفهم بكيفية استخدام الجهاز؛ كونهم الخط الأول في وجودهم على مدار الساعة بالحرم.



واختتم الدكتور جلال العويسي حديثه بتأكيد حرص الهيئة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، سواء البشرية أو التقنية في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة. والهيئة بدورها تحلل إحصائيات الحالات الإسعافية التي تباشرها بشكل يومي لوضع خطط تُسهم بشكل كبير في خفض أعداد الوفيات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها.



وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي بدوره، جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير خدمات طبية وإسعافية لهم على أعلى مستوى وعبر أحدث التقنيات والأجهزة.



وأضاف أنه يشرِّف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أن تُسهم في هذا المشروع وأن نكون طرفًا في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام، وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.