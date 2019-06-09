شهدت جدة خلال أيام عيد الفطر، إقبالاً متزايداً من الزوار من خلال ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال تجاوزت 65% في الفنادق، وما يصل إلى 70% في الوحدات السكنية المفروشة خاصةً الوحدات القريبة من الكورنيش. وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن إدارته ممثلة بفرع جدة كثّفت جهودها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي من خلال المراقبين الميدانيين، مفيداً ان الفرع تلقى 157 شكوى، تنوعت ما بين شكاوي على تقديم الخدمة، وعلى تفاوت الأسعار من خلال مركز الاتصال السياحي الموحد وتتم معالجة ما يخص الخدمة وارتفاع الأسعار في حينه وبشكل مباشر من خلال تواصل المناوبين مع المشتكي ومع مرافق الإيواء السياحي. من جانبه، أكد مشرف قسم التراخيص بفرع الهيئة بجدة مفرح القحطاني أهمية تواصل الزوار والسواح والإبلاغ عن أي قصور في الخدمة بمرافق الإيواء السياحي من خلال هاتف الاتصال السياحي المجاني 19988 الذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

جدة تشهد تسجيل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-09 شهدت جدة خلال أيام عيد الفطر، إقبالاً متزايداً من الزوار من خلال ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال تجاوزت 65% في الفنادق، وما يصل إلى 70% في الوحدات السكنية المفروشة خاصةً الوحدات القريبة من الكورنيش.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن إدارته ممثلة بفرع جدة كثّفت جهودها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي من خلال المراقبين الميدانيين، مفيداً ان الفرع تلقى 157 شكوى، تنوعت ما بين شكاوي على تقديم الخدمة، وعلى تفاوت الأسعار من خلال مركز الاتصال السياحي الموحد وتتم معالجة ما يخص الخدمة وارتفاع الأسعار في حينه وبشكل مباشر من خلال تواصل المناوبين مع المشتكي ومع مرافق الإيواء السياحي.

من جانبه، أكد مشرف قسم التراخيص بفرع الهيئة بجدة مفرح القحطاني أهمية تواصل الزوار والسواح والإبلاغ عن أي قصور في الخدمة بمرافق الإيواء السياحي من خلال هاتف الاتصال السياحي المجاني 19988 الذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 04:45 PM

جدة تشهد تسجيل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر تجاوزت 65% في الفنادق و70% في الوحدات السكنية المفروشة





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شهدت جدة خلال أيام عيد الفطر، إقبالاً متزايداً من الزوار من خلال ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال تجاوزت 65% في الفنادق، وما يصل إلى 70% في الوحدات السكنية المفروشة خاصةً الوحدات القريبة من الكورنيش.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن إدارته ممثلة بفرع جدة كثّفت جهودها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي من خلال المراقبين الميدانيين، مفيداً ان الفرع تلقى 157 شكوى، تنوعت ما بين شكاوي على تقديم الخدمة، وعلى تفاوت الأسعار من خلال مركز الاتصال السياحي الموحد وتتم معالجة ما يخص الخدمة وارتفاع الأسعار في حينه وبشكل مباشر من خلال تواصل المناوبين مع المشتكي ومع مرافق الإيواء السياحي.

من جانبه، أكد مشرف قسم التراخيص بفرع الهيئة بجدة مفرح القحطاني أهمية تواصل الزوار والسواح والإبلاغ عن أي قصور في الخدمة بمرافق الإيواء السياحي من خلال هاتف الاتصال السياحي المجاني 19988 الذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.