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"القصبي" يصارح قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات: الأداء غير مُرْضٍ

قال: لا يواكب تطلّعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته

صارح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن الأداء غير مُرْضٍ تمامًا، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته.

جاء ذلك خلال أول يوميْ عمل بعد تكليفه وزيرًا للإعلام، وعقده اجتماعيْن مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات؛ حيث استمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها: "هيئة الإذاعة والتلفزيون" و"هيئة الإعلام المرئي والمسموع" و"وكالة الأنباء السعودية".

وقال وزير الإعلام المكلف: نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كل الأصعدة إقليميًّا ودوليًّا، ولا بد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية تُرضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثًا بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك.

ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام المكلف وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يصارح قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات: الأداء غير مُرْضٍ
سبق

صارح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن الأداء غير مُرْضٍ تمامًا، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته.

جاء ذلك خلال أول يوميْ عمل بعد تكليفه وزيرًا للإعلام، وعقده اجتماعيْن مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات؛ حيث استمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها: "هيئة الإذاعة والتلفزيون" و"هيئة الإعلام المرئي والمسموع" و"وكالة الأنباء السعودية".

وقال وزير الإعلام المكلف: نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كل الأصعدة إقليميًّا ودوليًّا، ولا بد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية تُرضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثًا بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:06 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:22 PM

"القصبي" يصارح قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات: الأداء غير مُرْضٍ

قال: لا يواكب تطلّعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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8,877

صارح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن الأداء غير مُرْضٍ تمامًا، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته.

جاء ذلك خلال أول يوميْ عمل بعد تكليفه وزيرًا للإعلام، وعقده اجتماعيْن مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات؛ حيث استمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها: "هيئة الإذاعة والتلفزيون" و"هيئة الإعلام المرئي والمسموع" و"وكالة الأنباء السعودية".

وقال وزير الإعلام المكلف: نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كل الأصعدة إقليميًّا ودوليًّا، ولا بد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية تُرضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثًا بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك.

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