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مدير جامعة طيبة: التجربة الماضية أكسبتنا الكثير من الدروس.. والتقييم أولًا بأول

أكد تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات تمهيدًا لحضور طلبة التخصصات العلمية

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة ومنذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول.

وشدد على أن الجامعة تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بعد خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وقال "السراني": لا شك أن التجربة الماضية فيها كثير من الدروس المستفادة نخضعها للتقييم أولا بأول وكانت تجربة ثرية للجميع، ومن المؤكد أنها ستسهم في زيادة الاستفادة من التجربة الحالية والمستقبلية متمنيًا للطلاب التوفيق مستقبلهم وحياتهم الجامعية.

جاء ذلك بعد جولة لـ"السراني" استهدفت تفقد كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وجاهزية المعامل والقاعات وأروقة الجامعة وممراتها واستعدادات عمادة التعليم الإلكتروني لعودة الطلبة إلى القاعات الافتراضية.
وأكدت جامعة طيبة إكمال استعداداتها وجاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ في جميع المراحل الدراسة في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار " السراني" إلى أن الجامعة عملت على تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية.

وكشف أن الجامعة وفرت مجموعة من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجددين.
وقال: الجامعة، من خلال برنامجها للتحول الرقمي، أعدت منصة "خدمة تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة بما يغنيهم عن الحضور للجامعة.

رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز  السراني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة طيبة: التجربة الماضية أكسبتنا الكثير من الدروس.. والتقييم أولًا بأول
سبق

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة ومنذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول.

وشدد على أن الجامعة تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بعد خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وقال "السراني": لا شك أن التجربة الماضية فيها كثير من الدروس المستفادة نخضعها للتقييم أولا بأول وكانت تجربة ثرية للجميع، ومن المؤكد أنها ستسهم في زيادة الاستفادة من التجربة الحالية والمستقبلية متمنيًا للطلاب التوفيق مستقبلهم وحياتهم الجامعية.

جاء ذلك بعد جولة لـ"السراني" استهدفت تفقد كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وجاهزية المعامل والقاعات وأروقة الجامعة وممراتها واستعدادات عمادة التعليم الإلكتروني لعودة الطلبة إلى القاعات الافتراضية.
وأكدت جامعة طيبة إكمال استعداداتها وجاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ في جميع المراحل الدراسة في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار " السراني" إلى أن الجامعة عملت على تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية.

وكشف أن الجامعة وفرت مجموعة من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجددين.
وقال: الجامعة، من خلال برنامجها للتحول الرقمي، أعدت منصة "خدمة تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة بما يغنيهم عن الحضور للجامعة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
05:16 PM

مدير جامعة طيبة: التجربة الماضية أكسبتنا الكثير من الدروس.. والتقييم أولًا بأول

أكد تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات تمهيدًا لحضور طلبة التخصصات العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة ومنذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول.

وشدد على أن الجامعة تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بعد خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وقال "السراني": لا شك أن التجربة الماضية فيها كثير من الدروس المستفادة نخضعها للتقييم أولا بأول وكانت تجربة ثرية للجميع، ومن المؤكد أنها ستسهم في زيادة الاستفادة من التجربة الحالية والمستقبلية متمنيًا للطلاب التوفيق مستقبلهم وحياتهم الجامعية.

جاء ذلك بعد جولة لـ"السراني" استهدفت تفقد كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وجاهزية المعامل والقاعات وأروقة الجامعة وممراتها واستعدادات عمادة التعليم الإلكتروني لعودة الطلبة إلى القاعات الافتراضية.
وأكدت جامعة طيبة إكمال استعداداتها وجاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ في جميع المراحل الدراسة في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار " السراني" إلى أن الجامعة عملت على تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية.

وكشف أن الجامعة وفرت مجموعة من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجددين.
وقال: الجامعة، من خلال برنامجها للتحول الرقمي، أعدت منصة "خدمة تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة بما يغنيهم عن الحضور للجامعة.

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