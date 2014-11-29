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مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية: "على العالم أن يشكرنا" لقتل "فخري زاده"

تعليقاً على اغتيال العالم النووي الإيراني

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قوله: "على العالم أن يشكرنا".
يأتي ذلك، بعدما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانغبي، أمس السبت، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني.
وقال هانغبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقًا".
واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الجمعة في 27 نوفمبر، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاسٍ على اغتياله.

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مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية: "على العالم أن يشكرنا" لقتل "فخري زاده"
سبق

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قوله: "على العالم أن يشكرنا".
يأتي ذلك، بعدما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانغبي، أمس السبت، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني.
وقال هانغبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقًا".
واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الجمعة في 27 نوفمبر، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاسٍ على اغتياله.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
06:55 PM

مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية: "على العالم أن يشكرنا" لقتل "فخري زاده"

تعليقاً على اغتيال العالم النووي الإيراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,716

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قوله: "على العالم أن يشكرنا".
يأتي ذلك، بعدما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانغبي، أمس السبت، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني.
وقال هانغبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقًا".
واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الجمعة في 27 نوفمبر، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاسٍ على اغتياله.

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