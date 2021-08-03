تنبيه من حالة رياح وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة وادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد، مشير إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.