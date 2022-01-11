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البنك الدولي: النمو العالمي سيتباطأ في 2022.. و"أوميكرون" قد يسبب السيناريو الأسوأ

خفض توقعاته للناتج الإجمالي بمقدار 0.2  %

حذَّر البنك الدولي اليوم الثلاثاء من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بتأثير من المتحور أوميكرون، الذي يواصل التفشي في كل القارات مفاقمًا النقص في اليد العاملة، ومشاكل سلاسل الإمداد.

وعدَّل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022؛ بخفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية؛ ليتراجع إلى 4.1 في المئة بعد بلوغه 5.5 في المئة عام 2021، والنمو العام الماضي كان أيضًا أقل بـ0.2 نقطة من تقديرات يونيو الفائت، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ ستكون الصدمة محسوسة، وخصوصًا في الربع الأول من عام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني.

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البنك الدولي: النمو العالمي سيتباطأ في 2022.. و"أوميكرون" قد يسبب السيناريو الأسوأ
سبق

حذَّر البنك الدولي اليوم الثلاثاء من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بتأثير من المتحور أوميكرون، الذي يواصل التفشي في كل القارات مفاقمًا النقص في اليد العاملة، ومشاكل سلاسل الإمداد.

وعدَّل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022؛ بخفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية؛ ليتراجع إلى 4.1 في المئة بعد بلوغه 5.5 في المئة عام 2021، والنمو العام الماضي كان أيضًا أقل بـ0.2 نقطة من تقديرات يونيو الفائت، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ ستكون الصدمة محسوسة، وخصوصًا في الربع الأول من عام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:21 PM

البنك الدولي: النمو العالمي سيتباطأ في 2022.. و"أوميكرون" قد يسبب السيناريو الأسوأ

خفض توقعاته للناتج الإجمالي بمقدار 0.2  %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر البنك الدولي اليوم الثلاثاء من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بتأثير من المتحور أوميكرون، الذي يواصل التفشي في كل القارات مفاقمًا النقص في اليد العاملة، ومشاكل سلاسل الإمداد.

وعدَّل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022؛ بخفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية؛ ليتراجع إلى 4.1 في المئة بعد بلوغه 5.5 في المئة عام 2021، والنمو العام الماضي كان أيضًا أقل بـ0.2 نقطة من تقديرات يونيو الفائت، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ ستكون الصدمة محسوسة، وخصوصًا في الربع الأول من عام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني.

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