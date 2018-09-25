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بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم للبنان

"كليفرلي" رحب بالتزام "ميقاتي" بالإصلاحات

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جميس كليفرلي، اليوم (السبت)، تعليقاً على اجتماع له مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في لندن، أن بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم للبنان.

وقال "كليفرلي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر: "يجب أن نرى تحركاً الآن".

ورحب بالتزام "ميقاتي" بتنفيذ الإصلاحات وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم للبنان
سبق

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جميس كليفرلي، اليوم (السبت)، تعليقاً على اجتماع له مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في لندن، أن بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم للبنان.

وقال "كليفرلي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر: "يجب أن نرى تحركاً الآن".

ورحب بالتزام "ميقاتي" بتنفيذ الإصلاحات وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
04:33 PM

بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم للبنان

"كليفرلي" رحب بالتزام "ميقاتي" بالإصلاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جميس كليفرلي، اليوم (السبت)، تعليقاً على اجتماع له مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في لندن، أن بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم للبنان.

وقال "كليفرلي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر: "يجب أن نرى تحركاً الآن".

ورحب بالتزام "ميقاتي" بتنفيذ الإصلاحات وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان.

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