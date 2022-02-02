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بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.. "أوباميانغ" يتعاقد مع برشلونة حتى 2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجابوني "أوباميانغ" حتى نهاية يونيو 2025، مع إمكانية إنهاء مدة التعاقد في 30 يونيو 2023، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقد "أوميانغ" 100 مليون يورو.


ويحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.. "أوباميانغ" يتعاقد مع برشلونة حتى 2025
سبق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجابوني "أوباميانغ" حتى نهاية يونيو 2025، مع إمكانية إنهاء مدة التعاقد في 30 يونيو 2023، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقد "أوميانغ" 100 مليون يورو.


ويحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:45 PM

بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.. "أوباميانغ" يتعاقد مع برشلونة حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجابوني "أوباميانغ" حتى نهاية يونيو 2025، مع إمكانية إنهاء مدة التعاقد في 30 يونيو 2023، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقد "أوميانغ" 100 مليون يورو.


ويحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,820

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