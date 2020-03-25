738 حالة في يوم واحد.. إسبانيا تزيح الصين وتصبح ثاني أكثر الدول في وفيات "كورونا"

السلطات سجلت 7937 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 47610 حالات

قالت "رويترز" إن السلطات الإسبانية سجلت 738 وفاة جديدة؛ بسبب "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، فقد أعلنت سلطات "الصحة" في إسبانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 47610 إصابات، بزيادة قدرها 7937 حالة مما كانت عليه يوم أمس الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، إلى 3434 وفاة، بعد زيادة يومية مقدارها 738 حالة.

وبذلك تتجاوز إسبانيا عدد الوفيات الذي سجلته الصين، وتصبح ثاني أكثر البلدان تسجيلاً للوفيات بالفيروس بعد إيطاليا.