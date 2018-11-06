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وزير الإعلام : جولة خادم الحرمين في المناطق تعكس نهج القيادة في تقدير المواطن والعناية به

قال إنها للوقوف المباشر والتعرف على متطلبات المناطق والمحافظات والاستماع إلى أبنائه المواطنين

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى مناطق المملكة والتي بدأها بزيارة منطقة القصيم وما يتبعها من مناطق أخرى إنما هو امتدادٌ لنهج قادة هذا الوطن الغالي، والحب المتبادل مع مواطنيه، وهو ما أرساه مؤسسه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأوضح في تصريح صحفي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحرص - أيده الله - على الوقوف المباشر والتعرف على متطلبات جميع المناطق والمحافظات والاستماع إلى أبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب في أجواء احتفالية وفرح يبهج كل مواطن وأسرة عندما يشاهدون قائدهم ووالدهم بينهم.

ووصف معالي وزير الإعلام زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تبدأ بالقصيم وحائل بأنها تحمل لها كل بشائر المحبة والرخاء كعادته حفظه الله، عبر تدشينه العديد من مشروعات الخير وتأسيس صروح البناء والنماء لينعم بها أبناء هذا الشعب السعودي الكريم.

ولفت الدكتور العواد إلى أن هذه الزيارات التفقدية من خادم الحرمين الشريفين، تأتي تأكيدًا من لدنه - رعاه الله - لاهتمامه بجميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى في المملكة وأنها تحظى بنصيبها من التنمية المستدامة التي تواكب تنفيذها قطاعات الدولة المختلقة وفق رؤية 2030، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.


ودعا معالي وزير الإعلام المولى عز وجل في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتأييده في كل ما يقدمانه لهذا الوطن، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الوفي.

جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام : جولة خادم الحرمين في المناطق تعكس نهج القيادة في تقدير المواطن والعناية به
سبق

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى مناطق المملكة والتي بدأها بزيارة منطقة القصيم وما يتبعها من مناطق أخرى إنما هو امتدادٌ لنهج قادة هذا الوطن الغالي، والحب المتبادل مع مواطنيه، وهو ما أرساه مؤسسه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأوضح في تصريح صحفي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحرص - أيده الله - على الوقوف المباشر والتعرف على متطلبات جميع المناطق والمحافظات والاستماع إلى أبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب في أجواء احتفالية وفرح يبهج كل مواطن وأسرة عندما يشاهدون قائدهم ووالدهم بينهم.

ووصف معالي وزير الإعلام زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تبدأ بالقصيم وحائل بأنها تحمل لها كل بشائر المحبة والرخاء كعادته حفظه الله، عبر تدشينه العديد من مشروعات الخير وتأسيس صروح البناء والنماء لينعم بها أبناء هذا الشعب السعودي الكريم.

ولفت الدكتور العواد إلى أن هذه الزيارات التفقدية من خادم الحرمين الشريفين، تأتي تأكيدًا من لدنه - رعاه الله - لاهتمامه بجميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى في المملكة وأنها تحظى بنصيبها من التنمية المستدامة التي تواكب تنفيذها قطاعات الدولة المختلقة وفق رؤية 2030، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.


ودعا معالي وزير الإعلام المولى عز وجل في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتأييده في كل ما يقدمانه لهذا الوطن، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الوفي.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:02 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:03 PM

وزير الإعلام : جولة خادم الحرمين في المناطق تعكس نهج القيادة في تقدير المواطن والعناية به

قال إنها للوقوف المباشر والتعرف على متطلبات المناطق والمحافظات والاستماع إلى أبنائه المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى مناطق المملكة والتي بدأها بزيارة منطقة القصيم وما يتبعها من مناطق أخرى إنما هو امتدادٌ لنهج قادة هذا الوطن الغالي، والحب المتبادل مع مواطنيه، وهو ما أرساه مؤسسه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأوضح في تصريح صحفي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحرص - أيده الله - على الوقوف المباشر والتعرف على متطلبات جميع المناطق والمحافظات والاستماع إلى أبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب في أجواء احتفالية وفرح يبهج كل مواطن وأسرة عندما يشاهدون قائدهم ووالدهم بينهم.

ووصف معالي وزير الإعلام زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تبدأ بالقصيم وحائل بأنها تحمل لها كل بشائر المحبة والرخاء كعادته حفظه الله، عبر تدشينه العديد من مشروعات الخير وتأسيس صروح البناء والنماء لينعم بها أبناء هذا الشعب السعودي الكريم.

ولفت الدكتور العواد إلى أن هذه الزيارات التفقدية من خادم الحرمين الشريفين، تأتي تأكيدًا من لدنه - رعاه الله - لاهتمامه بجميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى في المملكة وأنها تحظى بنصيبها من التنمية المستدامة التي تواكب تنفيذها قطاعات الدولة المختلقة وفق رؤية 2030، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.


ودعا معالي وزير الإعلام المولى عز وجل في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتأييده في كل ما يقدمانه لهذا الوطن، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الوفي.

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