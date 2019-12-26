أخضر الرماية يختتم مشاركته في البطولة العربية بتحقيق 5 ميداليات متنوعة

اختتم منتخب المملكة مشاركته في البطولة العربية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) لمسافة 10م؛ بتحقيق 5 ميداليات متنوعة على المستوى الفردي والفرق.

في منافسات رماية البندقية ضغط الهواء؛ حقق الرامي مسفر العماري الميدالية الفضية (فردي)، وكذلك في نفس المسابقة حقق رماة المملكة على مستوى (الفرق) المركز الثالث والميدالية البرونزية عن طريق الرماة: مسفر العماري، وحسين الحربي، وفيصل السعد.

وجاءت منافسات رماية المسدس ضغط الهواء (فردي) بتحقيق الرامي عطالله العنزي للمركز الأول والميدالية الذهبية، وكذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي محمد العمري، وعلى مستوى (الفرق) حقق منتخبنا المركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق الرماة: عطالله العنزي، ومحمد العمري، وسعيد الحارثي.

وعبر ‏رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، عن بالغ الثناء والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على حرصه ودعمه للعبة وتهيئة كل الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوّة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ على الحرص والمتابعة الدائمة وتذليل جميع الصعوبات لتمثيل المملكة التمثيل المشرف في المحافل العربية والدولية.