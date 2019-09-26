أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين، رياض بن سعود الخنيني؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الحكومة، ونواب البرلمان الأرجنتيني، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار الشخصيات من الإعلاميين ورجال الأعمال.

السفير السعودي في الأرجنتين يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-26 أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين، رياض بن سعود الخنيني؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الحكومة، ونواب البرلمان الأرجنتيني، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار الشخصيات من الإعلاميين ورجال الأعمال.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 07:45 PM

السفير السعودي في الأرجنتين يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية





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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين، رياض بن سعود الخنيني؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الحكومة، ونواب البرلمان الأرجنتيني، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار الشخصيات من الإعلاميين ورجال الأعمال.