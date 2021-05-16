فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية أفغانستان

بحثا بالاتصال تطورات الأوضاع في فلسطين والمستجدات الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا المنطقة، وتطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات الإقليمية والدولية.