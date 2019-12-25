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"المصلح": أصوات الحيتان لا علاقة لها بأشراط الساعة

مؤكدًا أنها مثل سائر أصوات الحيوانات التي قد تكون مفزعة للإنسان

نفى عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، أي علاقة بين أصوات الحيتان وإشارات بقرب عذاب أو أشراط الساعة، مؤكدًا أنها مثل سائر أصوات الحيوانات التي قد تكون مفزعة للإنسان، وداعيًا في هذا الصدد إلى أن يكون الإنسان على أُهبة الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح دون انتظار حدوث أمر كبير في الكون.

وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة ردًّا على سؤال "هل أصوات الحوت دليلٌ على قُرب عذاب أو هو من علامات الساعة؟": "لا؛ ليس فيها دليل؛ هذه الأصوات مثل زئير الأسد، ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات، وهي مفزعة، ولا علاقة لها بأشراط الساعة؛ فهي ليست دلالة على آخرة، أو قُرب حدوثها، وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس".

ونبَّه الشيخ المصلح في هذا الصدد إلى أن الآخرة قريبة، مشيرًا لقوله تعالى {اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون}. وهذه الساعة العامة، والساعة الخاصة (موت الإنسان) أقرب من ذلك بكثير؛ فهي أن يقف نَفَسُك، وأن تموت، فإذا مات الإنسان قامتْ قيامتُه؛ ولذلك ينبغي للمرء أن يكون دائمًا على استعداد، وألا يرقب الإنسان كبير الحوادث في الكون حتى يتعظ ويعتبر.

وقد تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو لأشخاص يقولون إنهم سجَّلوا لحظة إصدار "الحوت الأزرق" أصواتًا مميزة، وأنهم سمعوا هذه الأصوات على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر.


وأصبح وسم #الحوت_الأزرق من بين أكثر الوسوم تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وترافق ذلك مع محاولات عديدة لتفسير هذه الظاهرة.

عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم خالد المصلح أصوات الحيتان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المصلح": أصوات الحيتان لا علاقة لها بأشراط الساعة
سبق

نفى عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، أي علاقة بين أصوات الحيتان وإشارات بقرب عذاب أو أشراط الساعة، مؤكدًا أنها مثل سائر أصوات الحيوانات التي قد تكون مفزعة للإنسان، وداعيًا في هذا الصدد إلى أن يكون الإنسان على أُهبة الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح دون انتظار حدوث أمر كبير في الكون.

وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة ردًّا على سؤال "هل أصوات الحوت دليلٌ على قُرب عذاب أو هو من علامات الساعة؟": "لا؛ ليس فيها دليل؛ هذه الأصوات مثل زئير الأسد، ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات، وهي مفزعة، ولا علاقة لها بأشراط الساعة؛ فهي ليست دلالة على آخرة، أو قُرب حدوثها، وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس".

ونبَّه الشيخ المصلح في هذا الصدد إلى أن الآخرة قريبة، مشيرًا لقوله تعالى {اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون}. وهذه الساعة العامة، والساعة الخاصة (موت الإنسان) أقرب من ذلك بكثير؛ فهي أن يقف نَفَسُك، وأن تموت، فإذا مات الإنسان قامتْ قيامتُه؛ ولذلك ينبغي للمرء أن يكون دائمًا على استعداد، وألا يرقب الإنسان كبير الحوادث في الكون حتى يتعظ ويعتبر.

وقد تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو لأشخاص يقولون إنهم سجَّلوا لحظة إصدار "الحوت الأزرق" أصواتًا مميزة، وأنهم سمعوا هذه الأصوات على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر.


وأصبح وسم #الحوت_الأزرق من بين أكثر الوسوم تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وترافق ذلك مع محاولات عديدة لتفسير هذه الظاهرة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:42 AM

"المصلح": أصوات الحيتان لا علاقة لها بأشراط الساعة

مؤكدًا أنها مثل سائر أصوات الحيوانات التي قد تكون مفزعة للإنسان

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,081

نفى عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، أي علاقة بين أصوات الحيتان وإشارات بقرب عذاب أو أشراط الساعة، مؤكدًا أنها مثل سائر أصوات الحيوانات التي قد تكون مفزعة للإنسان، وداعيًا في هذا الصدد إلى أن يكون الإنسان على أُهبة الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح دون انتظار حدوث أمر كبير في الكون.

وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة ردًّا على سؤال "هل أصوات الحوت دليلٌ على قُرب عذاب أو هو من علامات الساعة؟": "لا؛ ليس فيها دليل؛ هذه الأصوات مثل زئير الأسد، ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات، وهي مفزعة، ولا علاقة لها بأشراط الساعة؛ فهي ليست دلالة على آخرة، أو قُرب حدوثها، وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس".

ونبَّه الشيخ المصلح في هذا الصدد إلى أن الآخرة قريبة، مشيرًا لقوله تعالى {اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون}. وهذه الساعة العامة، والساعة الخاصة (موت الإنسان) أقرب من ذلك بكثير؛ فهي أن يقف نَفَسُك، وأن تموت، فإذا مات الإنسان قامتْ قيامتُه؛ ولذلك ينبغي للمرء أن يكون دائمًا على استعداد، وألا يرقب الإنسان كبير الحوادث في الكون حتى يتعظ ويعتبر.

وقد تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو لأشخاص يقولون إنهم سجَّلوا لحظة إصدار "الحوت الأزرق" أصواتًا مميزة، وأنهم سمعوا هذه الأصوات على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر.


وأصبح وسم #الحوت_الأزرق من بين أكثر الوسوم تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وترافق ذلك مع محاولات عديدة لتفسير هذه الظاهرة.

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