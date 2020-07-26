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"كورونا" يصيب 593 جزائرياً جديداً وينهي حياة 9

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 27.357

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 593 إصابة مؤكدة جديدة، و9 وفيات بوباء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبين رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء جمال فورار، أن 395 مريضا تماثلوا للشفاء.

وأضاف "فورار" خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27.357، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.155 وعدد المتماثلين للشفاء 18.471.

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"كورونا" يصيب 593 جزائرياً جديداً وينهي حياة 9
سبق

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 593 إصابة مؤكدة جديدة، و9 وفيات بوباء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبين رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء جمال فورار، أن 395 مريضا تماثلوا للشفاء.

وأضاف "فورار" خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27.357، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.155 وعدد المتماثلين للشفاء 18.471.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:13 PM

"كورونا" يصيب 593 جزائرياً جديداً وينهي حياة 9

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 27.357

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 593 إصابة مؤكدة جديدة، و9 وفيات بوباء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبين رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء جمال فورار، أن 395 مريضا تماثلوا للشفاء.

وأضاف "فورار" خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27.357، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.155 وعدد المتماثلين للشفاء 18.471.

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