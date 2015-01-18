النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأولى خارج أوروبا وأمريكا.. "خالد للعيون" يُجري عملية لمريضَيْن بالعلاج الجيني

كانا يعانيان ضعفًا بصريًّا شديدًا بسبب اعتلال الشبكية الوراثي

نجح فريق طبي من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء عملية لمريضَيْن، كانا يعانيان ضعفًا بصريًّا شديدًا بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna " لوكستورنا " الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.

وفي التفاصيل، نوَّه الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بأن الفريق الطبي المعالج قد تمكَّن -ولله الحمد- من إجراء عملية جراحية بالعلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna لعلاج مرض التهاب الشبكية الصبغي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى خارج أوروبا وأمريكا التي استخدمت هذا العقار.

وأفاد الدكتور "الراجحي" بأن اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات، ويُستخدم للمرضى الذين يعانون خللاً وراثيًّا وطفرة في جين (RPE65)، المرتبط بضمور الشبكية، ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًّا، وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.

وأشار إلى أن علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية؛ إذ يعمل على وقف تدهور النظر، وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر؛ هو ما يسمح للمريض بالتحرك بحرية في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تصريحه إلى أن المستشفى قام بإجراء دراسة بهدف اكتشاف الحالات المصابة بهذا الاعتلال الشبكي الوراثي لدى المرضى في المستشفى. وخلصت الدراسة إلى وجود 4 % من المرضى المصابين به، مشيرًا إلى أن دراسة مماثلة أُجريت على 3000 شخص في المملكة المتحدة وجدت أن النسبة المصابة هي 1.2 % فقط.

وعزا الدكتور الراجحي ارتفاع حالات الإصابة بمرض اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65 في السعودية إلى زواج الأقارب بشكل عام.

وتعتمد العمليات من هذا النوع على علاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من جين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية؛ لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحوِّل الضوء إلى إشارات كهربائية في العين، تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.. فيما تختلف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر؛ إذ يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل النتائج - بإذن الله -.

وفي ختام تصريحه ثمَّن "الراجحي" الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والدعم والاهتمام المتواصل من قِبل وزير الصحة فهد الجلاجل لتوفير أحدث التقنيات العلاجية في العالم، منها هذا العقار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأولى خارج أوروبا وأمريكا.. "خالد للعيون" يُجري عملية لمريضَيْن بالعلاج الجيني
سبق

نجح فريق طبي من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء عملية لمريضَيْن، كانا يعانيان ضعفًا بصريًّا شديدًا بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna " لوكستورنا " الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.

وفي التفاصيل، نوَّه الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بأن الفريق الطبي المعالج قد تمكَّن -ولله الحمد- من إجراء عملية جراحية بالعلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna لعلاج مرض التهاب الشبكية الصبغي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى خارج أوروبا وأمريكا التي استخدمت هذا العقار.

وأفاد الدكتور "الراجحي" بأن اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات، ويُستخدم للمرضى الذين يعانون خللاً وراثيًّا وطفرة في جين (RPE65)، المرتبط بضمور الشبكية، ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًّا، وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.

وأشار إلى أن علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية؛ إذ يعمل على وقف تدهور النظر، وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر؛ هو ما يسمح للمريض بالتحرك بحرية في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تصريحه إلى أن المستشفى قام بإجراء دراسة بهدف اكتشاف الحالات المصابة بهذا الاعتلال الشبكي الوراثي لدى المرضى في المستشفى. وخلصت الدراسة إلى وجود 4 % من المرضى المصابين به، مشيرًا إلى أن دراسة مماثلة أُجريت على 3000 شخص في المملكة المتحدة وجدت أن النسبة المصابة هي 1.2 % فقط.

وعزا الدكتور الراجحي ارتفاع حالات الإصابة بمرض اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65 في السعودية إلى زواج الأقارب بشكل عام.

وتعتمد العمليات من هذا النوع على علاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من جين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية؛ لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحوِّل الضوء إلى إشارات كهربائية في العين، تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.. فيما تختلف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر؛ إذ يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل النتائج - بإذن الله -.

وفي ختام تصريحه ثمَّن "الراجحي" الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والدعم والاهتمام المتواصل من قِبل وزير الصحة فهد الجلاجل لتوفير أحدث التقنيات العلاجية في العالم، منها هذا العقار.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:45 PM

الأولى خارج أوروبا وأمريكا.. "خالد للعيون" يُجري عملية لمريضَيْن بالعلاج الجيني

كانا يعانيان ضعفًا بصريًّا شديدًا بسبب اعتلال الشبكية الوراثي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
118

نجح فريق طبي من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء عملية لمريضَيْن، كانا يعانيان ضعفًا بصريًّا شديدًا بسبب اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65، وذلك باستخدام العلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna " لوكستورنا " الذي يعد من أحدث الطرق العلاجية في العالم.

وفي التفاصيل، نوَّه الرئيس التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بأن الفريق الطبي المعالج قد تمكَّن -ولله الحمد- من إجراء عملية جراحية بالعلاج بالجينات وحقن عقار Luxturna لعلاج مرض التهاب الشبكية الصبغي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى خارج أوروبا وأمريكا التي استخدمت هذا العقار.

وأفاد الدكتور "الراجحي" بأن اكتشاف هذا الدواء يعد نقلة عالمية في العلاج بالجينات، ويُستخدم للمرضى الذين يعانون خللاً وراثيًّا وطفرة في جين (RPE65)، المرتبط بضمور الشبكية، ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيًّا، وقد ينتهي الأمر بالعمى الكلي.

وأشار إلى أن علاج المرضى يتم بحقن الدواء تحت الشبكية؛ إذ يعمل على وقف تدهور النظر، وفي بعض الحالات يحدث تحسن بسيط في البصر؛ هو ما يسمح للمريض بالتحرك بحرية في محيطه المباشر خاصة في ظروف الإضاءة الخافتة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تصريحه إلى أن المستشفى قام بإجراء دراسة بهدف اكتشاف الحالات المصابة بهذا الاعتلال الشبكي الوراثي لدى المرضى في المستشفى. وخلصت الدراسة إلى وجود 4 % من المرضى المصابين به، مشيرًا إلى أن دراسة مماثلة أُجريت على 3000 شخص في المملكة المتحدة وجدت أن النسبة المصابة هي 1.2 % فقط.

وعزا الدكتور الراجحي ارتفاع حالات الإصابة بمرض اعتلال الشبكية الوراثي الناتج من طفرة في جين RPE65 في السعودية إلى زواج الأقارب بشكل عام.

وتعتمد العمليات من هذا النوع على علاج يعمل على تقديم نسخة طبيعية من جين (RPE65) مباشرة إلى خلايا الشبكية؛ لتتمكن من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحوِّل الضوء إلى إشارات كهربائية في العين، تساعد المريض على الرؤية بشكل أفضل.. فيما تختلف سرعة الاستجابة للعلاج من مريض لآخر؛ إذ يحتاج المريض في المتوسط لثلاثة أشهر للوصول لأفضل النتائج - بإذن الله -.

وفي ختام تصريحه ثمَّن "الراجحي" الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والدعم والاهتمام المتواصل من قِبل وزير الصحة فهد الجلاجل لتوفير أحدث التقنيات العلاجية في العالم، منها هذا العقار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,706

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة