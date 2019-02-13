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مخالفات جسيمة تغلق مستشفى تحفظيًا بالطائف لحين تلافي الملاحظات

في تأكيد من "صحة الطائف" لما نشرته "سبق"

ردت "صحة الطائف" على ما نشرته "سبق" حول إغلاق أحد المستشفيات الخاصة، وقالت في بيانٍ لها إنها أغلقت مستشفى بمحافظة الطائف، وسبق ذلك عملية إخلاء ونقل للمرضى المنومين به إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وكانت الفرق الصحية بإدارة الالتزام، وضمن جولاتها الدورية، رصدت عددًا من الملاحظات على المستشفى تمثلت في: نقص الكوادر الصحية ومخالفات أخرى جسيمة، واستمرار تشغيل المستشفى بترخيص منه استوجب عدة إجراءات بحق المستشفى انتهت بقرار لجنة المخالفات الصحية التي أصدرت قرارًا بإغلاق المستشفى تحفظيًا حتى تلافي الملاحظات حفاظًا على صحة المرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن مدير الصحة بالطائف سعيد القحطاني، وافق على خطة الإغلاق المتضمنة نقل المرضى المنومين إلى مستشفيات الصحة، وتأمين وضعهم الصحي والعلاجي، وإدراج مراجعي المستشفى في العيادات المختلفة ضمن قوائم مراجعي عددٍ من المستشفيات، وفقًا لاختصاصاتهم المرضية.

كما تضمنت: تكليف فريق مختص لتنفيذ عملية الإخلاء للكادر الطبي والفني والإداري بالمستشفى، والعمل على تأمين ما يلزم من مرفقات طبية للمراجعين والمرضى وفق النظام، وهو ما تم اليوم، وأغلق المستشفى بالكامل.

لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف بالشمع الأحمر.. الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخالفات جسيمة تغلق مستشفى تحفظيًا بالطائف لحين تلافي الملاحظات
سبق

ردت "صحة الطائف" على ما نشرته "سبق" حول إغلاق أحد المستشفيات الخاصة، وقالت في بيانٍ لها إنها أغلقت مستشفى بمحافظة الطائف، وسبق ذلك عملية إخلاء ونقل للمرضى المنومين به إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وكانت الفرق الصحية بإدارة الالتزام، وضمن جولاتها الدورية، رصدت عددًا من الملاحظات على المستشفى تمثلت في: نقص الكوادر الصحية ومخالفات أخرى جسيمة، واستمرار تشغيل المستشفى بترخيص منه استوجب عدة إجراءات بحق المستشفى انتهت بقرار لجنة المخالفات الصحية التي أصدرت قرارًا بإغلاق المستشفى تحفظيًا حتى تلافي الملاحظات حفاظًا على صحة المرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن مدير الصحة بالطائف سعيد القحطاني، وافق على خطة الإغلاق المتضمنة نقل المرضى المنومين إلى مستشفيات الصحة، وتأمين وضعهم الصحي والعلاجي، وإدراج مراجعي المستشفى في العيادات المختلفة ضمن قوائم مراجعي عددٍ من المستشفيات، وفقًا لاختصاصاتهم المرضية.

كما تضمنت: تكليف فريق مختص لتنفيذ عملية الإخلاء للكادر الطبي والفني والإداري بالمستشفى، والعمل على تأمين ما يلزم من مرفقات طبية للمراجعين والمرضى وفق النظام، وهو ما تم اليوم، وأغلق المستشفى بالكامل.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
09:43 PM

مخالفات جسيمة تغلق مستشفى تحفظيًا بالطائف لحين تلافي الملاحظات

في تأكيد من "صحة الطائف" لما نشرته "سبق"

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فهد العتيبي - الطائف
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1,649

ردت "صحة الطائف" على ما نشرته "سبق" حول إغلاق أحد المستشفيات الخاصة، وقالت في بيانٍ لها إنها أغلقت مستشفى بمحافظة الطائف، وسبق ذلك عملية إخلاء ونقل للمرضى المنومين به إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وكانت الفرق الصحية بإدارة الالتزام، وضمن جولاتها الدورية، رصدت عددًا من الملاحظات على المستشفى تمثلت في: نقص الكوادر الصحية ومخالفات أخرى جسيمة، واستمرار تشغيل المستشفى بترخيص منه استوجب عدة إجراءات بحق المستشفى انتهت بقرار لجنة المخالفات الصحية التي أصدرت قرارًا بإغلاق المستشفى تحفظيًا حتى تلافي الملاحظات حفاظًا على صحة المرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن مدير الصحة بالطائف سعيد القحطاني، وافق على خطة الإغلاق المتضمنة نقل المرضى المنومين إلى مستشفيات الصحة، وتأمين وضعهم الصحي والعلاجي، وإدراج مراجعي المستشفى في العيادات المختلفة ضمن قوائم مراجعي عددٍ من المستشفيات، وفقًا لاختصاصاتهم المرضية.

كما تضمنت: تكليف فريق مختص لتنفيذ عملية الإخلاء للكادر الطبي والفني والإداري بالمستشفى، والعمل على تأمين ما يلزم من مرفقات طبية للمراجعين والمرضى وفق النظام، وهو ما تم اليوم، وأغلق المستشفى بالكامل.

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