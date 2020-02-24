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استعدوا بـ "الشتوي" .. المسند: كتلة هوائية باردة تدهمنا غداً

قال: مصحوبة برياح عاتية قد تثير الغبار على نطاق واسع شاسع

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبقى درجة الحرارة مرتفعة اليوم بشكل لافت مع توغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح قوية غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تظل درجة الحرارة في ارتفاع لافت اليوم، ومن المتوقع يوم غد أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح عاتية قد تثير #الغبار على نطاق واسع شاسع، وعليه كن مستعداً لتبديل اللباس الربيعي بشتوي.

وأضاف: بسبب تصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة فوق أجواء #السعودية، وبسبب الفروقات الحرارية بينهما تتشكل الرياح السطحية عالية السرعة مثيرة الغبار اليوم وتزداد يوم غد الثلاثاء.

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استعدوا بـ "الشتوي" .. المسند: كتلة هوائية باردة تدهمنا غداً
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبقى درجة الحرارة مرتفعة اليوم بشكل لافت مع توغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح قوية غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تظل درجة الحرارة في ارتفاع لافت اليوم، ومن المتوقع يوم غد أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح عاتية قد تثير #الغبار على نطاق واسع شاسع، وعليه كن مستعداً لتبديل اللباس الربيعي بشتوي.

وأضاف: بسبب تصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة فوق أجواء #السعودية، وبسبب الفروقات الحرارية بينهما تتشكل الرياح السطحية عالية السرعة مثيرة الغبار اليوم وتزداد يوم غد الثلاثاء.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:19 AM

استعدوا بـ "الشتوي" .. المسند: كتلة هوائية باردة تدهمنا غداً

قال: مصحوبة برياح عاتية قد تثير الغبار على نطاق واسع شاسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبقى درجة الحرارة مرتفعة اليوم بشكل لافت مع توغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح قوية غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تظل درجة الحرارة في ارتفاع لافت اليوم، ومن المتوقع يوم غد أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح عاتية قد تثير #الغبار على نطاق واسع شاسع، وعليه كن مستعداً لتبديل اللباس الربيعي بشتوي.

وأضاف: بسبب تصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة فوق أجواء #السعودية، وبسبب الفروقات الحرارية بينهما تتشكل الرياح السطحية عالية السرعة مثيرة الغبار اليوم وتزداد يوم غد الثلاثاء.

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