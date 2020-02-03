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فريق طبي بجامعة الملك سعود ينقذ طفلاً مصابًا بمرض وراثي نادر

بالتعاون مع كلية ماونت سيناي في نيويورك وجامعة باريس ديكارت

نجح فريق طبي من وحدة العناية المركزة في قسم طب الأطفال بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود في إنقاذ حياة طفل خلال الأسابيع الأولى من ولادته بعد علاجه من مرض وراثي نادر أصيب به منذ ولادته، وهواختلال في مناعة الجسم يتسبب في الوفاة خلال الأسابيع الأولى من الولادة نتيجة الأمراض المناعية.

وقام أعضاء الفريق الطبي بقيادة الدكتور فهد السحيم والبروفيسورعبدالله العنقري أستاذ أمراض المناعة، ومشاركة أطباء العناية المركزة والأعصاب والأمراض الجينية بمتابعة حالة الطفل في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الذي يبلغ من العمر حاليًا ثلاثة أعوام، وذلك منذ كان رضيعًا في سن 13 يومًا.

وشخّص الفريق الطبي وضعه الصحي ومعرفة ميكانيكية المرض بالتعاون مع أخصائيي المناعة المخبرية من كلية ماونت سيناي الطبية في نيويورك، وجامعة باريس ديكارت في فرنسا إلى أن تم التوصل إلى طريقة العلاج المناسبة له التي أسهمت في إنقاذ حياته عن طريق استخدام علاج مناعي يستخدم في حالات معينة وهي طريقة طبيةتستخدم لأول مرة في العالم.

وقال الدكتور فهد السحيم أستاذ مشارك واستشاري طب العناية المركزة للأطفال: الفريق الطبي استطاع الجمع بين العلاج السريري الاستثنائي الداعم والتشخيص الوراثي واستخدام دواء علاجي مناعي يستخدم لأول مرة في الأطفال الرضّع لاسيما في هذا المرض بالذات.

وأسهم التعاون مع الفريق الدولي المكون من الدكتور دوسان بوغونوفيتش الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال بكلية ماونت سيناي الطبية، والبروفيسوركازانوفا أستاذ أمراض المناعة من جامعة باريس في إتمام هذا البحث وفق أعلى المقاييس العلمية.

وأكد أن الفريق تمكن من إظهار فوائد التشخيص الوراثي السريع للاختلالات الوراثية الذي يساعد في توفير العلاج الفعال والمستدام لأمراض مستعصية وفتاكة.

وأضاف أن تقرير هذه العملية نُشر بمجلة نيو إنجلاند الطبية (New England Journal of Medicine) أحد أهم المراجع الطبية على مستوى العالم في مجال البحث العلمي الإكلينيكي، ويعد نشرها لهذا السبق الطبي دعمًا وتأكيدًا لنمط الممارسة الطبية الجديدوهي الطب الدقيق "Precision Medicine".

من جانبه، أوضح الدكتور دوسان بوغونوفيتش الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال بكلية ماونت سيناي الطبية والمؤلف المشارك في الدراسة أن التعاون المشترك بين جامعة الملك سعود وكلية ماونت سيناي الطبية في نيويورك وجامعة باريسديكارت في فرنسا يمثل حالة نموذجية للعلم بلا حدود.

وقد ثبت أن الرعاية السريرية الصحيحة وتقديم العلاج في الوقت المناسب من شأنه إنقاذ حياة المرضى من الأمراض الفتاكة.

ويمثّل نجاح هذه الحالة نقطة انطلاق أخرى للعلماء للبحث في علم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في حالات أخرى.

وأشار البروفيسور عبدالله العنقري إلى أن علاج هذ الحالة يعد مثالاً رائعاً لأهمية المبادرة في استخدام العلاجات الجديدة المناسبة في الحالات المستعصية، وإبراز قيمة التعاون الدولي في علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة في ظل التقدم الطبي والبحث العلمي الحالي.

جامعة الملك سعود فريق طبي مرض وراثي نادر جامعة باريس ديكارت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي بجامعة الملك سعود ينقذ طفلاً مصابًا بمرض وراثي نادر
سبق

نجح فريق طبي من وحدة العناية المركزة في قسم طب الأطفال بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود في إنقاذ حياة طفل خلال الأسابيع الأولى من ولادته بعد علاجه من مرض وراثي نادر أصيب به منذ ولادته، وهواختلال في مناعة الجسم يتسبب في الوفاة خلال الأسابيع الأولى من الولادة نتيجة الأمراض المناعية.

وقام أعضاء الفريق الطبي بقيادة الدكتور فهد السحيم والبروفيسورعبدالله العنقري أستاذ أمراض المناعة، ومشاركة أطباء العناية المركزة والأعصاب والأمراض الجينية بمتابعة حالة الطفل في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الذي يبلغ من العمر حاليًا ثلاثة أعوام، وذلك منذ كان رضيعًا في سن 13 يومًا.

وشخّص الفريق الطبي وضعه الصحي ومعرفة ميكانيكية المرض بالتعاون مع أخصائيي المناعة المخبرية من كلية ماونت سيناي الطبية في نيويورك، وجامعة باريس ديكارت في فرنسا إلى أن تم التوصل إلى طريقة العلاج المناسبة له التي أسهمت في إنقاذ حياته عن طريق استخدام علاج مناعي يستخدم في حالات معينة وهي طريقة طبيةتستخدم لأول مرة في العالم.

وقال الدكتور فهد السحيم أستاذ مشارك واستشاري طب العناية المركزة للأطفال: الفريق الطبي استطاع الجمع بين العلاج السريري الاستثنائي الداعم والتشخيص الوراثي واستخدام دواء علاجي مناعي يستخدم لأول مرة في الأطفال الرضّع لاسيما في هذا المرض بالذات.

وأسهم التعاون مع الفريق الدولي المكون من الدكتور دوسان بوغونوفيتش الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال بكلية ماونت سيناي الطبية، والبروفيسوركازانوفا أستاذ أمراض المناعة من جامعة باريس في إتمام هذا البحث وفق أعلى المقاييس العلمية.

وأكد أن الفريق تمكن من إظهار فوائد التشخيص الوراثي السريع للاختلالات الوراثية الذي يساعد في توفير العلاج الفعال والمستدام لأمراض مستعصية وفتاكة.

وأضاف أن تقرير هذه العملية نُشر بمجلة نيو إنجلاند الطبية (New England Journal of Medicine) أحد أهم المراجع الطبية على مستوى العالم في مجال البحث العلمي الإكلينيكي، ويعد نشرها لهذا السبق الطبي دعمًا وتأكيدًا لنمط الممارسة الطبية الجديدوهي الطب الدقيق "Precision Medicine".

من جانبه، أوضح الدكتور دوسان بوغونوفيتش الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال بكلية ماونت سيناي الطبية والمؤلف المشارك في الدراسة أن التعاون المشترك بين جامعة الملك سعود وكلية ماونت سيناي الطبية في نيويورك وجامعة باريسديكارت في فرنسا يمثل حالة نموذجية للعلم بلا حدود.

وقد ثبت أن الرعاية السريرية الصحيحة وتقديم العلاج في الوقت المناسب من شأنه إنقاذ حياة المرضى من الأمراض الفتاكة.

ويمثّل نجاح هذه الحالة نقطة انطلاق أخرى للعلماء للبحث في علم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في حالات أخرى.

وأشار البروفيسور عبدالله العنقري إلى أن علاج هذ الحالة يعد مثالاً رائعاً لأهمية المبادرة في استخدام العلاجات الجديدة المناسبة في الحالات المستعصية، وإبراز قيمة التعاون الدولي في علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة في ظل التقدم الطبي والبحث العلمي الحالي.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:15 PM

فريق طبي بجامعة الملك سعود ينقذ طفلاً مصابًا بمرض وراثي نادر

بالتعاون مع كلية ماونت سيناي في نيويورك وجامعة باريس ديكارت

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نجح فريق طبي من وحدة العناية المركزة في قسم طب الأطفال بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود في إنقاذ حياة طفل خلال الأسابيع الأولى من ولادته بعد علاجه من مرض وراثي نادر أصيب به منذ ولادته، وهواختلال في مناعة الجسم يتسبب في الوفاة خلال الأسابيع الأولى من الولادة نتيجة الأمراض المناعية.

وقام أعضاء الفريق الطبي بقيادة الدكتور فهد السحيم والبروفيسورعبدالله العنقري أستاذ أمراض المناعة، ومشاركة أطباء العناية المركزة والأعصاب والأمراض الجينية بمتابعة حالة الطفل في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الذي يبلغ من العمر حاليًا ثلاثة أعوام، وذلك منذ كان رضيعًا في سن 13 يومًا.

وشخّص الفريق الطبي وضعه الصحي ومعرفة ميكانيكية المرض بالتعاون مع أخصائيي المناعة المخبرية من كلية ماونت سيناي الطبية في نيويورك، وجامعة باريس ديكارت في فرنسا إلى أن تم التوصل إلى طريقة العلاج المناسبة له التي أسهمت في إنقاذ حياته عن طريق استخدام علاج مناعي يستخدم في حالات معينة وهي طريقة طبيةتستخدم لأول مرة في العالم.

وقال الدكتور فهد السحيم أستاذ مشارك واستشاري طب العناية المركزة للأطفال: الفريق الطبي استطاع الجمع بين العلاج السريري الاستثنائي الداعم والتشخيص الوراثي واستخدام دواء علاجي مناعي يستخدم لأول مرة في الأطفال الرضّع لاسيما في هذا المرض بالذات.

وأسهم التعاون مع الفريق الدولي المكون من الدكتور دوسان بوغونوفيتش الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال بكلية ماونت سيناي الطبية، والبروفيسوركازانوفا أستاذ أمراض المناعة من جامعة باريس في إتمام هذا البحث وفق أعلى المقاييس العلمية.

وأكد أن الفريق تمكن من إظهار فوائد التشخيص الوراثي السريع للاختلالات الوراثية الذي يساعد في توفير العلاج الفعال والمستدام لأمراض مستعصية وفتاكة.

وأضاف أن تقرير هذه العملية نُشر بمجلة نيو إنجلاند الطبية (New England Journal of Medicine) أحد أهم المراجع الطبية على مستوى العالم في مجال البحث العلمي الإكلينيكي، ويعد نشرها لهذا السبق الطبي دعمًا وتأكيدًا لنمط الممارسة الطبية الجديدوهي الطب الدقيق "Precision Medicine".

من جانبه، أوضح الدكتور دوسان بوغونوفيتش الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال بكلية ماونت سيناي الطبية والمؤلف المشارك في الدراسة أن التعاون المشترك بين جامعة الملك سعود وكلية ماونت سيناي الطبية في نيويورك وجامعة باريسديكارت في فرنسا يمثل حالة نموذجية للعلم بلا حدود.

وقد ثبت أن الرعاية السريرية الصحيحة وتقديم العلاج في الوقت المناسب من شأنه إنقاذ حياة المرضى من الأمراض الفتاكة.

ويمثّل نجاح هذه الحالة نقطة انطلاق أخرى للعلماء للبحث في علم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في حالات أخرى.

وأشار البروفيسور عبدالله العنقري إلى أن علاج هذ الحالة يعد مثالاً رائعاً لأهمية المبادرة في استخدام العلاجات الجديدة المناسبة في الحالات المستعصية، وإبراز قيمة التعاون الدولي في علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة في ظل التقدم الطبي والبحث العلمي الحالي.

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