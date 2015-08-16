النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حاجّ "يمني" ثلاثة من أبنائي شهداء.. ومكرمة الملك سلمان ضمدت جراحنا

مثمنًا وقفات المملكة بتطهير اليمن من الحوثيين الذين عاثوا في الأرض فسادًا

أكد والد ثلاثة شهداء من جمهورية اليمن عبدالباسط حسن عبدالله: أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- باستضافتهم لأداء فريضة الحج ضمن ضيوفه، ضمدت جراحهم وواسى مرضاهم، وخففت من آلامهم, مثمنًا وقفات المملكة في خدمة الأشقاء اليمنيين من تطهيرها من الحوثيين الذين طغوا في الأرض وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.

جاء في تصريح صحفي له خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث استضاف هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال "عبدالباسط" إن جماعات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران قتلوا الأبرياء ونشروا الفتنة ودمروا البلاد, مضيفًا أن الحوثيين هاجموا منطقتهم بقذيفة صاروخية أدت إلى استشهاد عدد كبير من الجيش الوطني, واستشهد بعد ذلك على فترات متعددة ثلاثة من أبنائه وواحد من حفيده, مشيرًا إلى أن الشهداء ذهبوا من مكان إلى مكان آمن خصوصًا أنهم دافعوا عن الدين والوطن وبلاد الحرمين سائلاً الله أن يتقبلهم برحمته.

وعن استضافته ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج أوضح "عبدالباسط": أن هذه المكرمة الملكية ليست بمستغربة على قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- فهو يقدم الغالي والنفيس للشعب اليمني؛ فعطاءاته منتشرة في سائر العالم، داعيًا الله أن يحفظه وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حاجّ "يمني" ثلاثة من أبنائي شهداء.. ومكرمة الملك سلمان ضمدت جراحنا
سبق

أكد والد ثلاثة شهداء من جمهورية اليمن عبدالباسط حسن عبدالله: أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- باستضافتهم لأداء فريضة الحج ضمن ضيوفه، ضمدت جراحهم وواسى مرضاهم، وخففت من آلامهم, مثمنًا وقفات المملكة في خدمة الأشقاء اليمنيين من تطهيرها من الحوثيين الذين طغوا في الأرض وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.

جاء في تصريح صحفي له خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث استضاف هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال "عبدالباسط" إن جماعات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران قتلوا الأبرياء ونشروا الفتنة ودمروا البلاد, مضيفًا أن الحوثيين هاجموا منطقتهم بقذيفة صاروخية أدت إلى استشهاد عدد كبير من الجيش الوطني, واستشهد بعد ذلك على فترات متعددة ثلاثة من أبنائه وواحد من حفيده, مشيرًا إلى أن الشهداء ذهبوا من مكان إلى مكان آمن خصوصًا أنهم دافعوا عن الدين والوطن وبلاد الحرمين سائلاً الله أن يتقبلهم برحمته.

وعن استضافته ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج أوضح "عبدالباسط": أن هذه المكرمة الملكية ليست بمستغربة على قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- فهو يقدم الغالي والنفيس للشعب اليمني؛ فعطاءاته منتشرة في سائر العالم، داعيًا الله أن يحفظه وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
11:18 PM

حاجّ "يمني" ثلاثة من أبنائي شهداء.. ومكرمة الملك سلمان ضمدت جراحنا

مثمنًا وقفات المملكة بتطهير اليمن من الحوثيين الذين عاثوا في الأرض فسادًا

A A A
عبدالله العنزي - المدينة المنورة
1
4,190

أكد والد ثلاثة شهداء من جمهورية اليمن عبدالباسط حسن عبدالله: أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- باستضافتهم لأداء فريضة الحج ضمن ضيوفه، ضمدت جراحهم وواسى مرضاهم، وخففت من آلامهم, مثمنًا وقفات المملكة في خدمة الأشقاء اليمنيين من تطهيرها من الحوثيين الذين طغوا في الأرض وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.

جاء في تصريح صحفي له خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث استضاف هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال "عبدالباسط" إن جماعات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران قتلوا الأبرياء ونشروا الفتنة ودمروا البلاد, مضيفًا أن الحوثيين هاجموا منطقتهم بقذيفة صاروخية أدت إلى استشهاد عدد كبير من الجيش الوطني, واستشهد بعد ذلك على فترات متعددة ثلاثة من أبنائه وواحد من حفيده, مشيرًا إلى أن الشهداء ذهبوا من مكان إلى مكان آمن خصوصًا أنهم دافعوا عن الدين والوطن وبلاد الحرمين سائلاً الله أن يتقبلهم برحمته.

وعن استضافته ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج أوضح "عبدالباسط": أن هذه المكرمة الملكية ليست بمستغربة على قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- فهو يقدم الغالي والنفيس للشعب اليمني؛ فعطاءاته منتشرة في سائر العالم، داعيًا الله أن يحفظه وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,868
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,795
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,778
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,896

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة