النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

مملوكة للدولة.. تعرض أكبر شركة طيران إيرانية لهجوم إلكتروني

"ماهان" أشارت إلى الحفاظ على جدول رحلاتها

أعلنت "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، اليوم (الأحد)، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها حافظت على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

وذكرت المجموعة في بيان أوردته "فرانس 24" أن نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد، وجرى الإبقاء على كل رحلات "ماهان" وفقًا للجدول الزمني".

وأشارت الشركة إلى أنها كانت هدفًا في مناسبات عدة لهجمات إلكترونية، بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد.

و"ماهان إير" التي أسست قبل 30 عامًا، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة، وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران منذ العام 2011.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مملوكة للدولة.. تعرض أكبر شركة طيران إيرانية لهجوم إلكتروني
سبق

أعلنت "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، اليوم (الأحد)، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها حافظت على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

وذكرت المجموعة في بيان أوردته "فرانس 24" أن نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد، وجرى الإبقاء على كل رحلات "ماهان" وفقًا للجدول الزمني".

وأشارت الشركة إلى أنها كانت هدفًا في مناسبات عدة لهجمات إلكترونية، بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد.

و"ماهان إير" التي أسست قبل 30 عامًا، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة، وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران منذ العام 2011.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
02:32 PM

مملوكة للدولة.. تعرض أكبر شركة طيران إيرانية لهجوم إلكتروني

"ماهان" أشارت إلى الحفاظ على جدول رحلاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,401

أعلنت "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، اليوم (الأحد)، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها حافظت على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

وذكرت المجموعة في بيان أوردته "فرانس 24" أن نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد، وجرى الإبقاء على كل رحلات "ماهان" وفقًا للجدول الزمني".

وأشارت الشركة إلى أنها كانت هدفًا في مناسبات عدة لهجمات إلكترونية، بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد.

و"ماهان إير" التي أسست قبل 30 عامًا، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة، وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران منذ العام 2011.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,263
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,211
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,257

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة