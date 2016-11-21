مملوكة للدولة.. تعرض أكبر شركة طيران إيرانية لهجوم إلكتروني

"ماهان" أشارت إلى الحفاظ على جدول رحلاتها

أعلنت "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، اليوم (الأحد)، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها حافظت على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

وذكرت المجموعة في بيان أوردته "فرانس 24" أن نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد، وجرى الإبقاء على كل رحلات "ماهان" وفقًا للجدول الزمني".

وأشارت الشركة إلى أنها كانت هدفًا في مناسبات عدة لهجمات إلكترونية، بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد.

و"ماهان إير" التي أسست قبل 30 عامًا، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة، وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران منذ العام 2011.