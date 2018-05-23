"هلال تبوك" عين على المصلين في التراويح.. كوادر طيبة قريبة من الجوامع

لتقديم أفضل الخدمة الإسعافية وبزمن قياسي

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أعمالها لخدمة المصلين لصلاة التراويح؛ وذلك من خلال وجود فرق إسعافية قريبة من الجوامع، بالإضافة لوجود الكوادر الطبية من المتطوعين والمتطوعات في بعض الجوامع والمساجد خلال أوقات صلاة التراويح.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي، أن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية، وبزمن استجابة قياسي؛ حفاظاً على سلامة المصلين ممن لديهم أمراض مزمنة وكبار السن.

ونوّه "العنزي" بضرورة متابعة مرضى الأمراض المزمنة، والحرص على اتباع إرشادات الطبيب المعالج؛ لتلافي أية مضاعفات نتيجة الصوم، وشدد على أهمية المحافظة على تناول الأدوية بالأوقات المحددة، ونصح بعدم العمل تحت أشعة الشمس، وخصوصاً أوقات شدة الحرارة؛ لتجنب الإصابة بضربات الشمس وفقدان السوائل.

وأشار "العنزي" إلى جاهزية جميع مراكز المنطقة والتي تقدم خدماتها الطبية داخل مدينة تبوك، وعلى الطرق والمحافظات التابعة لها، وتشمل الفرق الميدانية، وفرق الإسناد والإسعاف المتقدم، إضافة للقيادة الميدانية.