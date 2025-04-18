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بلاغ مواطن ينتهي بضبط "معمل ملح" مخالف بمكة

صادرت البلدية كميات كبيرة لإتلافها

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، جهودها في مراقبة الأسواق والمعامل، وأسفرت حملة نفذتها البلدية عن ضبط معمل ملح للمواشي مخالف.

وأوضح المهندس عمر المالكي، رئيس بلدية العمرة الفرعية أنه "تم تلقي بلاغ من أحد المواطنين على المعمل الواقع في منطقة الشميسي، وعلى الفور تم وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، واتضح أن المعمل يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة، ومن أبرزها الحفظ والتخزين".

وأبان أن "المعمل يقوم بتصنيع ملح للمواشي؛ حيث تم ضبط كمية كبيرة، وقامت البلدية بمصادرتها لإتلافها، كما تمت مصادرة جميع معدات التصنيع، وتطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية".

وأشار "المالكي"، إلى أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف جهودها خلال هذه الفترة على عدد من المحلات والمستودعات والمعامل، بهدف حماية الصحة العامة، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد covid_19.

كما قدم شكره للمواطن المبُلِّغ لحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.

فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلاغ مواطن ينتهي بضبط "معمل ملح" مخالف بمكة
سبق

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، جهودها في مراقبة الأسواق والمعامل، وأسفرت حملة نفذتها البلدية عن ضبط معمل ملح للمواشي مخالف.

وأوضح المهندس عمر المالكي، رئيس بلدية العمرة الفرعية أنه "تم تلقي بلاغ من أحد المواطنين على المعمل الواقع في منطقة الشميسي، وعلى الفور تم وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، واتضح أن المعمل يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة، ومن أبرزها الحفظ والتخزين".

وأبان أن "المعمل يقوم بتصنيع ملح للمواشي؛ حيث تم ضبط كمية كبيرة، وقامت البلدية بمصادرتها لإتلافها، كما تمت مصادرة جميع معدات التصنيع، وتطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية".

وأشار "المالكي"، إلى أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف جهودها خلال هذه الفترة على عدد من المحلات والمستودعات والمعامل، بهدف حماية الصحة العامة، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد covid_19.

كما قدم شكره للمواطن المبُلِّغ لحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:37 PM

بلاغ مواطن ينتهي بضبط "معمل ملح" مخالف بمكة

صادرت البلدية كميات كبيرة لإتلافها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,904

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، جهودها في مراقبة الأسواق والمعامل، وأسفرت حملة نفذتها البلدية عن ضبط معمل ملح للمواشي مخالف.

وأوضح المهندس عمر المالكي، رئيس بلدية العمرة الفرعية أنه "تم تلقي بلاغ من أحد المواطنين على المعمل الواقع في منطقة الشميسي، وعلى الفور تم وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، واتضح أن المعمل يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة، ومن أبرزها الحفظ والتخزين".

وأبان أن "المعمل يقوم بتصنيع ملح للمواشي؛ حيث تم ضبط كمية كبيرة، وقامت البلدية بمصادرتها لإتلافها، كما تمت مصادرة جميع معدات التصنيع، وتطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية".

وأشار "المالكي"، إلى أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف جهودها خلال هذه الفترة على عدد من المحلات والمستودعات والمعامل، بهدف حماية الصحة العامة، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد covid_19.

كما قدم شكره للمواطن المبُلِّغ لحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.

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