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مجددًا.. "الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية

في مبادرة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعوتها للمكلفين، إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، في مبادرة من الهيئة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية والضريبية.

وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق للثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء؛ شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحب الاعتراض المقيد لدى الجهة القضائية المختصة؛ مبينةً في السياق نفسه أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقّعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرب ضريبي.

ودعت هيئة الزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إلى تقديم طلب عبر موقعها الإلكتروني (www.gazt.gov.sa)، مع إرفاق نموذج الطلب الورقي وما يُثبت صفة مقدم الطلب.

كما دعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المبادرة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

الهيئة العامة للزكاة والدخل

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مجددًا.. "الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية
سبق

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعوتها للمكلفين، إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، في مبادرة من الهيئة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية والضريبية.

وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق للثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء؛ شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحب الاعتراض المقيد لدى الجهة القضائية المختصة؛ مبينةً في السياق نفسه أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقّعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرب ضريبي.

ودعت هيئة الزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إلى تقديم طلب عبر موقعها الإلكتروني (www.gazt.gov.sa)، مع إرفاق نموذج الطلب الورقي وما يُثبت صفة مقدم الطلب.

كما دعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المبادرة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
11:04 AM

مجددًا.. "الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية

في مبادرة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعوتها للمكلفين، إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، في مبادرة من الهيئة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية والضريبية.

وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق للثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء؛ شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحب الاعتراض المقيد لدى الجهة القضائية المختصة؛ مبينةً في السياق نفسه أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقّعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرب ضريبي.

ودعت هيئة الزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إلى تقديم طلب عبر موقعها الإلكتروني (www.gazt.gov.sa)، مع إرفاق نموذج الطلب الورقي وما يُثبت صفة مقدم الطلب.

كما دعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المبادرة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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