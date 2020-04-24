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مراقبو "البلدية" يغلقون موقعاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في دومة الجندل

صادروا المضبوطات وأتلفوها وأوقعوا أعلى عقوبة

ضبطت فرقة المراقبين في بلدية محافظة دومة الجندل موقعاً مخالفاً يحتوي على مواد غذائية متنوعة وأنواع من المنظفات والمطهرات تقدر بـ9200 كجم وأخرى منتهية الصلاحية تقدر بـ460 كجم يتم تداولها بطرق غير صحية وفي ظروف تخزين سيئة للغاية، دون وجود أدنى اشتراطات صحية، ومع خلط المواد الغذائية مع المنظفات.

وقام مراقبو البلدية بمصادرة وإتلاف المضبوطات، وإغلاق الموقع المخالف، وإغلاق السوبر ماركات المرتبطة بالموقع المخالف، وإيقاع أعلىٰ عقوبة لعدة بنود منها سوء التخزين والتداول، وعرض مواد غذائية في أماكن غير مرخص لها، وضبط مواد منتهية الصلاحية، وخلط المطهرات والمنظفات مع المواد الغذائية، مع متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أنها تتلقى البلاغات على رقم طوارئ البلدية "940" على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد

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مراقبو "البلدية" يغلقون موقعاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في دومة الجندل
سبق

ضبطت فرقة المراقبين في بلدية محافظة دومة الجندل موقعاً مخالفاً يحتوي على مواد غذائية متنوعة وأنواع من المنظفات والمطهرات تقدر بـ9200 كجم وأخرى منتهية الصلاحية تقدر بـ460 كجم يتم تداولها بطرق غير صحية وفي ظروف تخزين سيئة للغاية، دون وجود أدنى اشتراطات صحية، ومع خلط المواد الغذائية مع المنظفات.

وقام مراقبو البلدية بمصادرة وإتلاف المضبوطات، وإغلاق الموقع المخالف، وإغلاق السوبر ماركات المرتبطة بالموقع المخالف، وإيقاع أعلىٰ عقوبة لعدة بنود منها سوء التخزين والتداول، وعرض مواد غذائية في أماكن غير مرخص لها، وضبط مواد منتهية الصلاحية، وخلط المطهرات والمنظفات مع المواد الغذائية، مع متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أنها تتلقى البلاغات على رقم طوارئ البلدية "940" على مدار الساعة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:14 AM

مراقبو "البلدية" يغلقون موقعاً مخالفاً للاشتراطات الصحية في دومة الجندل

صادروا المضبوطات وأتلفوها وأوقعوا أعلى عقوبة

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مهنا التميمي - الجوف
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5,126

ضبطت فرقة المراقبين في بلدية محافظة دومة الجندل موقعاً مخالفاً يحتوي على مواد غذائية متنوعة وأنواع من المنظفات والمطهرات تقدر بـ9200 كجم وأخرى منتهية الصلاحية تقدر بـ460 كجم يتم تداولها بطرق غير صحية وفي ظروف تخزين سيئة للغاية، دون وجود أدنى اشتراطات صحية، ومع خلط المواد الغذائية مع المنظفات.

وقام مراقبو البلدية بمصادرة وإتلاف المضبوطات، وإغلاق الموقع المخالف، وإغلاق السوبر ماركات المرتبطة بالموقع المخالف، وإيقاع أعلىٰ عقوبة لعدة بنود منها سوء التخزين والتداول، وعرض مواد غذائية في أماكن غير مرخص لها، وضبط مواد منتهية الصلاحية، وخلط المطهرات والمنظفات مع المواد الغذائية، مع متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أنها تتلقى البلاغات على رقم طوارئ البلدية "940" على مدار الساعة.

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