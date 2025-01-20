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المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدعو إلى التزام حوار جنيف بضوابط واضحة

حتى لا ينتج أجسامًا مشوهة

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري إلى ضرورة التزام اجتماع جنيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وناقش أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم، جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار السياسي في جنيف بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب بيان المجلس اليوم .
وتطرق المشري إلى مؤتمر برلين، مؤكداً أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالبًا بتوضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدمًا في المجال السياسي.

خالد المشري ليبيا

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المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدعو إلى التزام حوار جنيف بضوابط واضحة
سبق

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري إلى ضرورة التزام اجتماع جنيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وناقش أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم، جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار السياسي في جنيف بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب بيان المجلس اليوم .
وتطرق المشري إلى مؤتمر برلين، مؤكداً أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالبًا بتوضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدمًا في المجال السياسي.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
06:58 PM

المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدعو إلى التزام حوار جنيف بضوابط واضحة

حتى لا ينتج أجسامًا مشوهة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
373

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري إلى ضرورة التزام اجتماع جنيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وناقش أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم، جدول الأعمال المتضمن تفعيل أو تعديل المادة (20) من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار السياسي في جنيف بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده نهاية الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب بيان المجلس اليوم .
وتطرق المشري إلى مؤتمر برلين، مؤكداً أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالبًا بتوضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدمًا في المجال السياسي.

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