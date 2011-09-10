جي بي مورغان يقترب من الفوز بصفقة اكتتاب أرامكو

يقوم بدور الاستشاري ويتوقع صدور القرار الأسبوع المقبل

اقترب بنك جي بي مورغان تشيس، من الفوز بدور الاستشاري الرائد في الطرح العام الأولي لعملاق النفط السعودي "أرامكو" أحد أكبر الشركات الربحية في العالم؛ متفوقًا بذلك على البنوك الأخرى المتنافسة على الصفقة.

ووفقًا لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية؛ فإن من المتوقع صدور القرار النهائي بذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن الطرح العامّ الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة؛ سيتم "قريبًا جدًّا"؛ لكن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة.