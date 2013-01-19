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"الحارثي" إلى رتبة "عقيد" بـ"مرور جدة"

قلد مدير مرور محافظة جدة، العميد سليمان الجميعي، رتبة "عقيد" للمقدم سالم مبارك الحارثي رئيس قسم التحقيق في حوادث شمال غرب جدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقية عدد من الضباط إلى رتب أعلى.

ورفع "الحارثي" شكره وتقديره للقيادة؛ مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.

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"الحارثي" إلى رتبة "عقيد" بـ"مرور جدة"
سبق

قلد مدير مرور محافظة جدة، العميد سليمان الجميعي، رتبة "عقيد" للمقدم سالم مبارك الحارثي رئيس قسم التحقيق في حوادث شمال غرب جدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقية عدد من الضباط إلى رتب أعلى.

ورفع "الحارثي" شكره وتقديره للقيادة؛ مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
02:44 PM

"الحارثي" إلى رتبة "عقيد" بـ"مرور جدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مدير مرور محافظة جدة، العميد سليمان الجميعي، رتبة "عقيد" للمقدم سالم مبارك الحارثي رئيس قسم التحقيق في حوادث شمال غرب جدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقية عدد من الضباط إلى رتب أعلى.

ورفع "الحارثي" شكره وتقديره للقيادة؛ مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.

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