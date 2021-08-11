مهرجان بريدة للتمور: 44% زيادة بتدفق الكميات.. واستقرار في الأسعار

شهد قدوم 1220 مركبة مُحمّلة بنحو 354892 عبوة من إنتاج 29 مزرعة

سجل مهرجان بريدة للتمور، ارتفاعًا ملحوظًا في تداول الكميات الواردة للسوق من مختلف أنواع التمور؛ على عكس الأيام السابقة من بداية المهرجان؛ حيث وردت لساحة البيع 1220 مركبة محملة بنحو 354892 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 1419.57 طنًّا من إنتاج 29 مزرعة.

وسجل صنف "السكري" الأعلى سعرًا بواقع 250 ريالًا للعبوة الواحدة من إجمالي 86.987 عبوة، تليه "الونانة" 354 عبوة يتراوح سعرها ما بين 5 إلى 10 ريالات، ثم "البرحي" 114 عبوة بسعر 4 إلى 8 ريالات، ثم "نبتة علي" 75 عبوة بسعر 10 إلى 15 ريالًا، و"الصقعي" 37 عبوة بسعر يتراوح بين 30 و60 ريالًا، بالإضافة إلى 1156 عبوة من أنواع أخرى من التمور تفاوتت أسعارها ما بين 80 و150 ريالًا.

وذكر الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن ساحات مدينة التمور ببريدة تشهد يوميًّا منذ ساعات الصباح الأولى نشاطًا تجاريًّا لبيع كميات كبيرة من أنواع التمور خلال المزادات وسط حضور من التجار والمستهلكين.

وأكد الزيادة الملحوظة في عدد الكميات التي وفدت للسوق ليوم الأحد عن يوم السبت بنسبة 44% تقريبًا؛ فيما لا تزال الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، ولم يطرأ عليها تغير نتيجة كثافة الكميات.