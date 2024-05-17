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"الندوة العالمية" توزع 1000 سلة غذائية و500 حقيبة طبية في كوسوفا

للتخفيف من الأعباء والأضرار التي خلفها وباء كورونا على المواطنين

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كوسوفا بتوزيع 1000 سلة غذائية و500 حقيبة طبية على المتضررين من جائحة كورونا.

وجاء التوزيع في بعض المناطق التي يعاني سكانها من ضرر بالغ واحتياج ملموس، فيما قامت 3 قنوات تلفزيونية رسمية بتغطية عملية التوزيع والتدشين، حيث أكد المستفيدون امتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية من الندوة وأشادوا بعطائها وتعاونها الدؤوب في كثير من الميادين.

من جانبه أكد مدير مكتب الندوة حرصها على بذل جهودها للتخفيف من الأعباء والأضرار التي خلفها وباء كورونا على المواطنين وأثنى على دور المملكة الإنساني وسعيها الدؤوب لمساعدة الشعوب ومد يد العون لكل محتاج.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي كوسوفا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة العالمية" توزع 1000 سلة غذائية و500 حقيبة طبية في كوسوفا
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كوسوفا بتوزيع 1000 سلة غذائية و500 حقيبة طبية على المتضررين من جائحة كورونا.

وجاء التوزيع في بعض المناطق التي يعاني سكانها من ضرر بالغ واحتياج ملموس، فيما قامت 3 قنوات تلفزيونية رسمية بتغطية عملية التوزيع والتدشين، حيث أكد المستفيدون امتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية من الندوة وأشادوا بعطائها وتعاونها الدؤوب في كثير من الميادين.

من جانبه أكد مدير مكتب الندوة حرصها على بذل جهودها للتخفيف من الأعباء والأضرار التي خلفها وباء كورونا على المواطنين وأثنى على دور المملكة الإنساني وسعيها الدؤوب لمساعدة الشعوب ومد يد العون لكل محتاج.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:10 PM

"الندوة العالمية" توزع 1000 سلة غذائية و500 حقيبة طبية في كوسوفا

للتخفيف من الأعباء والأضرار التي خلفها وباء كورونا على المواطنين

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أحمد البراهيم - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كوسوفا بتوزيع 1000 سلة غذائية و500 حقيبة طبية على المتضررين من جائحة كورونا.

وجاء التوزيع في بعض المناطق التي يعاني سكانها من ضرر بالغ واحتياج ملموس، فيما قامت 3 قنوات تلفزيونية رسمية بتغطية عملية التوزيع والتدشين، حيث أكد المستفيدون امتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية من الندوة وأشادوا بعطائها وتعاونها الدؤوب في كثير من الميادين.

من جانبه أكد مدير مكتب الندوة حرصها على بذل جهودها للتخفيف من الأعباء والأضرار التي خلفها وباء كورونا على المواطنين وأثنى على دور المملكة الإنساني وسعيها الدؤوب لمساعدة الشعوب ومد يد العون لكل محتاج.

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