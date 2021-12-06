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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن برنامج سوق البحر الأحمر

الأفلام المعروضة ستناقشها لجنة تحكيم مستقلة تضمّ الشاعر السعودي أحمد المُلا

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن البرنامج الكامل لفعاليات سوق البحر الأحمر، وبرنامج أيام المواهب المقرر إقامتهما في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز قطاع صناعة السينما، فيما ستحصل الموهبة الفائزة على فرصة لقاء كوكبة من صناع المحتوى السينمائي ومختصين بالمجال لتبادل الخبرات وتسهيل الشراكات.

ويتضمّن البرنامج سلسلةً من الندوات والعروض السينمائية، ويتيح الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام المحليين والعالميين والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب متجر مخصص لمنصات عرض ترويجية للشركات واللجان والمؤسسات من مختلف أرجاء العالم.

وستُدشَّن مشاريع سوق البحر الأحمر بعرض تقديمي لـ23 مشروعًا قيد التطوير، بما في ذلك 12 مشروعًا من معمل البحر الأحمر، و 11 مشروعًا من سوق البحر الأحمر، كما ستُعرَض 5 أفلام منتظرة ما زالت في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتخضع جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر لمناقشة لجنة تحكيم مستقلة تتألف من مخرج المهرجان (الشاعر السعودي) أحمد المُلا، والمنتجة الأمريكية أليكس ماديجان، والمنتج الألماني تاناسيس كاراثانوس، فيما يتولى مدير المهرجان أليكس موسى ساوادوغو، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والمخرج الفرنسي لادج لي لجنة الأعمال قيد الإنجاز، كما سيُمنَح أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر بتمويل من صندوق البحر الأحمر والدعم السخي من قبل رعاة المهرجان.

وتشمل محادثات السوق سلسلة من ورش العمل، والندوات السينمائية، والدورات التي يعقدها كبار المتحدثين في المجال السينمائي، بالإضافة إلى جلسات تواصل سينمائية تجمع بين ضيوف مختصين بالمجال والمشاركين في السوق، فيما ستُعرَض 7 أفلام في سوق البحر الأحمر اختارها المهرجان بعناية لدعم التنوع الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن برنامج سوق البحر الأحمر
سبق

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن البرنامج الكامل لفعاليات سوق البحر الأحمر، وبرنامج أيام المواهب المقرر إقامتهما في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز قطاع صناعة السينما، فيما ستحصل الموهبة الفائزة على فرصة لقاء كوكبة من صناع المحتوى السينمائي ومختصين بالمجال لتبادل الخبرات وتسهيل الشراكات.

ويتضمّن البرنامج سلسلةً من الندوات والعروض السينمائية، ويتيح الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام المحليين والعالميين والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب متجر مخصص لمنصات عرض ترويجية للشركات واللجان والمؤسسات من مختلف أرجاء العالم.

وستُدشَّن مشاريع سوق البحر الأحمر بعرض تقديمي لـ23 مشروعًا قيد التطوير، بما في ذلك 12 مشروعًا من معمل البحر الأحمر، و 11 مشروعًا من سوق البحر الأحمر، كما ستُعرَض 5 أفلام منتظرة ما زالت في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتخضع جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر لمناقشة لجنة تحكيم مستقلة تتألف من مخرج المهرجان (الشاعر السعودي) أحمد المُلا، والمنتجة الأمريكية أليكس ماديجان، والمنتج الألماني تاناسيس كاراثانوس، فيما يتولى مدير المهرجان أليكس موسى ساوادوغو، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والمخرج الفرنسي لادج لي لجنة الأعمال قيد الإنجاز، كما سيُمنَح أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر بتمويل من صندوق البحر الأحمر والدعم السخي من قبل رعاة المهرجان.

وتشمل محادثات السوق سلسلة من ورش العمل، والندوات السينمائية، والدورات التي يعقدها كبار المتحدثين في المجال السينمائي، بالإضافة إلى جلسات تواصل سينمائية تجمع بين ضيوف مختصين بالمجال والمشاركين في السوق، فيما ستُعرَض 7 أفلام في سوق البحر الأحمر اختارها المهرجان بعناية لدعم التنوع الدولي.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:41 PM

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن برنامج سوق البحر الأحمر

الأفلام المعروضة ستناقشها لجنة تحكيم مستقلة تضمّ الشاعر السعودي أحمد المُلا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن البرنامج الكامل لفعاليات سوق البحر الأحمر، وبرنامج أيام المواهب المقرر إقامتهما في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز قطاع صناعة السينما، فيما ستحصل الموهبة الفائزة على فرصة لقاء كوكبة من صناع المحتوى السينمائي ومختصين بالمجال لتبادل الخبرات وتسهيل الشراكات.

ويتضمّن البرنامج سلسلةً من الندوات والعروض السينمائية، ويتيح الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام المحليين والعالميين والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب متجر مخصص لمنصات عرض ترويجية للشركات واللجان والمؤسسات من مختلف أرجاء العالم.

وستُدشَّن مشاريع سوق البحر الأحمر بعرض تقديمي لـ23 مشروعًا قيد التطوير، بما في ذلك 12 مشروعًا من معمل البحر الأحمر، و 11 مشروعًا من سوق البحر الأحمر، كما ستُعرَض 5 أفلام منتظرة ما زالت في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتخضع جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر لمناقشة لجنة تحكيم مستقلة تتألف من مخرج المهرجان (الشاعر السعودي) أحمد المُلا، والمنتجة الأمريكية أليكس ماديجان، والمنتج الألماني تاناسيس كاراثانوس، فيما يتولى مدير المهرجان أليكس موسى ساوادوغو، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والمخرج الفرنسي لادج لي لجنة الأعمال قيد الإنجاز، كما سيُمنَح أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر بتمويل من صندوق البحر الأحمر والدعم السخي من قبل رعاة المهرجان.

وتشمل محادثات السوق سلسلة من ورش العمل، والندوات السينمائية، والدورات التي يعقدها كبار المتحدثين في المجال السينمائي، بالإضافة إلى جلسات تواصل سينمائية تجمع بين ضيوف مختصين بالمجال والمشاركين في السوق، فيما ستُعرَض 7 أفلام في سوق البحر الأحمر اختارها المهرجان بعناية لدعم التنوع الدولي.

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