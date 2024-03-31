"ورود نوارة" التطوعي و"لجنة تنمية الفلاح" يحتفون بأسبوع البيئة

وزعت الهدايا وشتلات زراعية مع توعية بأهمية الحفاظ عليها

تزامنًا مع أسبوع البيئة، والذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف التثقيف نحو الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها ونشر ثقافة زرع الأشجار وزيادة الرقعة النباتية داخل المدن، قام فريق "ورود نوارة" التطوعي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح شمال مدينة الرياض، وبدعم من أمانة منطقة الرياض، بمبادرة "زرع الشجر بقاء في الأثر"؛ لنشر ثقافة التشجير والحفاظ على الحدائق.

وحضر أعضاء فريق ورود نوارة التطوعي أمام لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح، ووزعوا شتلات وهدايا للأطفال، وأعطوا نبذة مختصرة لكل زائر وزائرة عن أهمية الغطاء النباتي والتشجير داخل المنازل والأحياء.

شهدت المبادرة حضورًا من شتى الفئات وكان للأطفال النصيب الأكبر؛ حيث جهز لهم صندوق المفاجآت والذي مُلأ بالهدايا فارتسمت الفرحة على وجوههم البريئة.

كما حضر المبادرة نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح عبدالرحمن الشلوان، والمدير التنفيذي لمكتب لجنة التنمية بحي الفلاح خالد الشهراني، ومدير البرامج باللجنة محمد المزروع، وقائدة فريق ورود نوارة التطوعي نورة محمد، وبعض الإعلاميين والصحف الإلكترونية ونشطاء التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن هاشتاق #أسبوع_البيئة تصدر "تويتر"، كما أُقيمت الكثير من الفعاليات في بعض مناطق ومدن ومحافظات المملكة؛ للتوعية بأهمية سلامة البيئة ونظافتها والاهتمام بالتشجير والغطاء النباتي.



