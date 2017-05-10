بـ 1985 حالة.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا في جدة

احتلت المرتبة الثالثة بين مدن المملكة

سجلت مدينة جدة ارتفاعاً في عدد المتعافين من فيروس كورونا حيث بلغ عدد المتعافين الجدد 116 متعافياً وبلغ إجمالي المتعافين 1985 متعافياً.

وجاءت جدة في المرتبة الثالثة في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة التي سجلت 3031 والرياض 2423 متعافياً فيما حلّت في عدد الحالات النشطة ثانياً بـ 4618 بعد مكة المكرمة التي سجلت 5376 حالة نشطة حيث بلغ عدد المصابين في جدة 6672 مصاباً بفيروس كورونا وجاءت بعد مكة المكرمة التي سجلت 8511 مصاباً.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 39.048 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات. وإن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1313 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 11.457 حالة.