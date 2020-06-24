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الكتلة الحارة ورياح البوارح.. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء

ارتفاع طفيف في الحرارة لكن متوقع أن تكون أقل من معدلاتها السنوية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 41/11/3هـ -إن شاء الله- ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة، وأن تكون حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

م/مكة، متوقع اليوم الأربعاء استمرار الكتلة الهوائية الحارة جداً، وأن تراوح الحرارة عليها بين"43" و"48"درجة مئوية.

وأضاف: العظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"37" و"44"، المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وتابع: متوقع اليوم نشاط لرياح البوارح على أجزاءٍ من الشمالية والوسطى والغربية وشمال الشرقية في غالبها متوسطة.

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الكتلة الحارة ورياح البوارح.. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 41/11/3هـ -إن شاء الله- ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة، وأن تكون حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

م/مكة، متوقع اليوم الأربعاء استمرار الكتلة الهوائية الحارة جداً، وأن تراوح الحرارة عليها بين"43" و"48"درجة مئوية.

وأضاف: العظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"37" و"44"، المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وتابع: متوقع اليوم نشاط لرياح البوارح على أجزاءٍ من الشمالية والوسطى والغربية وشمال الشرقية في غالبها متوسطة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:40 AM

الكتلة الحارة ورياح البوارح.. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء

ارتفاع طفيف في الحرارة لكن متوقع أن تكون أقل من معدلاتها السنوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 41/11/3هـ -إن شاء الله- ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة، وأن تكون حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

م/مكة، متوقع اليوم الأربعاء استمرار الكتلة الهوائية الحارة جداً، وأن تراوح الحرارة عليها بين"43" و"48"درجة مئوية.

وأضاف: العظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"37" و"44"، المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وتابع: متوقع اليوم نشاط لرياح البوارح على أجزاءٍ من الشمالية والوسطى والغربية وشمال الشرقية في غالبها متوسطة.

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