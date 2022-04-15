يوفنتوس يعلن شفاء ماتويدي وروغاني من فيروس "كورونا"

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الأربعاء شفاء لاعبيه دانييلي روغاني والفرنسي بليز ماتويدي من فيروس كورونا المستجد.

وقال بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية: خضع كل من دانييلي روغاني وبليز ماتويد، لفحصين لفيروس كوفيد-19 وأتت نتائجهما سلبية، لذا فإن اللاعبين شفيا وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما.

وكان روغاني أول لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بفيروس كورونا في 12 مارس، فيما أعلن عن إصابة الفرنسي ماتويدي حامل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في 17 من الشهر الفائت.

فيما لم يذكر النادي أي شيء عن حالة مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تأكدت إصابته في 21 مارس.