مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8448.02 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 107 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 41.55 نقطة ليقفل عند مستوى 8448.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "إسمنت ينبع، الدريس، إسمنت تبوك، إسمنت الجنوب، ونماء للكيماويات" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "بروج للتأمين، التأمين العربية، الاتحاد، العالمية، وأنعام القابضة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.58% و2.35%.

فيما كانت أسهم شركات "كيان السعودية، الإنماء، عناية، دار الأركان، واتحاد الاتصالات" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الراجحي، سابك، الإنماء، كيان السعودية، وعناية" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 34.41 نقطة ليقفل عند مستوى 2775.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 آلاف سهم تقاسمتها 303 صفقات.