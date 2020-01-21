النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة عسير" تنقذ حياة 1823 مريضاً خلال 10 أشهر عبر برنامج "إحالتي"

خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من ٢٠١٩م

أسهمت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير في إنقاذ حياة 1823 مريضًا، وذلك خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من العام المنصرم ٢٠١٩م .

وأوضحت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة، تابعت إحالة حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج (إحالتي)؛ حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج 7838 حالة، وتم تنويم 3630 حالة، كما تم متابعة إحالة 17234 حالة على عيادات خارجية، وبلغ عدد الحالات التي عُرضت على اللجنة الإسعافية 2641 حالة.

صحة عسير إحالتي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة عسير" تنقذ حياة 1823 مريضاً خلال 10 أشهر عبر برنامج "إحالتي"
سبق

أسهمت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير في إنقاذ حياة 1823 مريضًا، وذلك خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من العام المنصرم ٢٠١٩م .

وأوضحت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة، تابعت إحالة حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج (إحالتي)؛ حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج 7838 حالة، وتم تنويم 3630 حالة، كما تم متابعة إحالة 17234 حالة على عيادات خارجية، وبلغ عدد الحالات التي عُرضت على اللجنة الإسعافية 2641 حالة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:11 PM

"صحة عسير" تنقذ حياة 1823 مريضاً خلال 10 أشهر عبر برنامج "إحالتي"

خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من ٢٠١٩م

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
78

أسهمت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير في إنقاذ حياة 1823 مريضًا، وذلك خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من العام المنصرم ٢٠١٩م .

وأوضحت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة، تابعت إحالة حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج (إحالتي)؛ حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج 7838 حالة، وتم تنويم 3630 حالة، كما تم متابعة إحالة 17234 حالة على عيادات خارجية، وبلغ عدد الحالات التي عُرضت على اللجنة الإسعافية 2641 حالة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,135
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,105
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,535
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,181

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة