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8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

لجنة الصحة الوطنية: من بينها 6 حالات وافدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين؛ من بينها 6 حالات وافدة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالتين الاثنتين المتبقيتين انتقلتا محلياً وسجلتا في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الحالات الوافدة على الصين بلغ 1698 حالة.

وأضافت، أن من بين الحالات الست الوافدة، تم الإبلاغ عن خمس حالات في شنغهاي وواحدة في هينان.. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة متعلقة بـ كوفيد-19 يوم الجمعة، حسب اللجنة.

وقالت المصادر إن 10 مرضى مصابين بكورونا غادروا المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء أمس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 78219 شخصاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، حتى يوم أمس، 82941 حالة إصابة مؤكدة، فيما تُوفي 4633 شخصاً من جرّاء الإصابة بالفيروس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين؛ من بينها 6 حالات وافدة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالتين الاثنتين المتبقيتين انتقلتا محلياً وسجلتا في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الحالات الوافدة على الصين بلغ 1698 حالة.

وأضافت، أن من بين الحالات الست الوافدة، تم الإبلاغ عن خمس حالات في شنغهاي وواحدة في هينان.. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة متعلقة بـ كوفيد-19 يوم الجمعة، حسب اللجنة.

وقالت المصادر إن 10 مرضى مصابين بكورونا غادروا المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء أمس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 78219 شخصاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، حتى يوم أمس، 82941 حالة إصابة مؤكدة، فيما تُوفي 4633 شخصاً من جرّاء الإصابة بالفيروس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:59 AM

8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

لجنة الصحة الوطنية: من بينها 6 حالات وافدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين؛ من بينها 6 حالات وافدة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالتين الاثنتين المتبقيتين انتقلتا محلياً وسجلتا في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الحالات الوافدة على الصين بلغ 1698 حالة.

وأضافت، أن من بين الحالات الست الوافدة، تم الإبلاغ عن خمس حالات في شنغهاي وواحدة في هينان.. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة متعلقة بـ كوفيد-19 يوم الجمعة، حسب اللجنة.

وقالت المصادر إن 10 مرضى مصابين بكورونا غادروا المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء أمس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 78219 شخصاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، حتى يوم أمس، 82941 حالة إصابة مؤكدة، فيما تُوفي 4633 شخصاً من جرّاء الإصابة بالفيروس.

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