طقوس "حفل ختان" في جنوب أفريقيا تنتهي بوفاة 23 فتى

إثر الجفاف أو تسمم الدم وعدم تضميد الجروح بشكل صحيح

تسببت طقوس الختان التقليدية المعمول بها في جنوب أفريقيا في وقوع مأساة تمثلت في مصرع 23 فتى من قبيلة Xhosa، إضافة إلى نقل 80 آخرين إلى المستشفيات في إقليم إيسترن كيب.

وتوفي الضحايا إثر إصابتهم بالجفاف أو تسمم الدم وعدم تضميد جروحهم بشكل صحيح، خلال "حفل الختان"، الذي يستمر ما بين شهرين وستة أشهر.

وكشف موقع "أول أفريكا"، أنه ومنذ عام 1995، أودت هذه الطقوس بحياة يقرب من ألف شاب، مع ما لا يقل عن ضعف هذا العدد أجبروا على الخضوع لبتر.

ويتبنى شعب Xhosa هذه العملية بحماس، والمعروفة باسم Ulwaluko، على الرغم من أنها تحدث في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.

ويتم إجراء الختان على يد جراح تقليدي، وبعد العملية يتوقع أن يقضي الصبي فترة من العزلة في الأدغال الريفية، فيما أفاد أحد مسؤولي مجلس الزعماء التقليديين في جنوب أفريقيا أن الكثير من الفتية لا يتلقون الرعاية المناسبة.

وقد اقتربت البلاد من نصف موسم "أولوالوكو" الذي يشهد خضوع آلاف الأولاد من عمر 16 عامًا للختان التقليدي والطقوس المرتبطة به، والتي تشير إلى الانتقال من الطفولة إلى البلوغ.

من ناحيته، قال الأمين العام لمؤتمر الزعماء التقليديين في جنوب أفريقيا، زولاني مكيفا: "يجب اتخاذ إجراء جذري لوقف هذه الوفيات غير الضرورية التي تحدث كل عام".