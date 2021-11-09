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"غروس" تنظم ورشة توعوية حول مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال على العمل الخيري

"السبيعي" رفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على دعمهما للمؤسسات الخيرية بالمملكة

نظمت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" ورشة توعوية عن تحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها ووضع المؤشرات الدالة عليها في العمل الخيري.

وفي التفاصيل: تناولت الورشة التي حضرها عدد من العاملين في القطاع الخيري وجمع عبر الاتصال المرئي، التعريف بجريمة غسل الأموال وأركانها، وقراءة في الأنظمة الرسمية الخاصة بها، وبيان إجراءات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات كشف عملية غسل الأموال، ومخاطر غسل الأموال على العمل الخيري.

وأوضحت الورشة مخاطر تمويل الإرهاب والمؤشرات الدالة على ذلك، والتعريف بجريمة الإرهاب، وقراءة وتفصيلًا لأبرز المواد في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/16) بتاريخ 24/2/1435هـ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري، وخلصت هذه الورشة إلى التأكيد التام على أهمية الالتزام بالأنظمة التي سنتها الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومكافحة جرائم دعم الإرهاب وتمويله؛ رغبة في ضبط العمل الخيري، وحمايته من ذوي الأهواء والشبهات والمصالح والأغراض؛ الذين قد يتخذون من هذا العمل نافذة للإساءة للدين والوطن.

وخلصت الورشة إلى أهمية الالتزام بكافة القواعد والسياسات والإجراءات الداخلية في المؤسسة التي تضمن عدم الوقوع في مخالفة هذه الأنظمة، وتشديد أوجه الرقابة فيها من قبل الإدارات المعنية بالمؤسسة، مع أهمية متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع العاملين في المؤسسة، والقطاع الخيري عموماً.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة إبراهيم بن محمد السبيعي أن هذه الورشة التوعوية تأتي ضمن سلسلة من الضوابط والإجراءات التي تعكس اهتمام المؤسسة بقيام عملها وفق الضوابط والأنظمة، والالتزام في ذلك وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الحوكمة والشفافية، المستند على معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف "السبيعي" أن هذه الورشة حضرها جميع منسوبي المؤسسة بكافة المستويات، وجرى بثها (عن بعد) عبر البرامج الاتصالية لمن رغب الاستفادة منها لكافة المهتمين بموضوعها والعاملين بالقطاع الخيري.

واختتم تصريحه بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم - لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتوعية أفراده حول هذه الأنظمة المهمة، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

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"غروس" تنظم ورشة توعوية حول مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال على العمل الخيري
سبق

نظمت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" ورشة توعوية عن تحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها ووضع المؤشرات الدالة عليها في العمل الخيري.

وفي التفاصيل: تناولت الورشة التي حضرها عدد من العاملين في القطاع الخيري وجمع عبر الاتصال المرئي، التعريف بجريمة غسل الأموال وأركانها، وقراءة في الأنظمة الرسمية الخاصة بها، وبيان إجراءات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات كشف عملية غسل الأموال، ومخاطر غسل الأموال على العمل الخيري.

وأوضحت الورشة مخاطر تمويل الإرهاب والمؤشرات الدالة على ذلك، والتعريف بجريمة الإرهاب، وقراءة وتفصيلًا لأبرز المواد في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/16) بتاريخ 24/2/1435هـ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري، وخلصت هذه الورشة إلى التأكيد التام على أهمية الالتزام بالأنظمة التي سنتها الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومكافحة جرائم دعم الإرهاب وتمويله؛ رغبة في ضبط العمل الخيري، وحمايته من ذوي الأهواء والشبهات والمصالح والأغراض؛ الذين قد يتخذون من هذا العمل نافذة للإساءة للدين والوطن.

وخلصت الورشة إلى أهمية الالتزام بكافة القواعد والسياسات والإجراءات الداخلية في المؤسسة التي تضمن عدم الوقوع في مخالفة هذه الأنظمة، وتشديد أوجه الرقابة فيها من قبل الإدارات المعنية بالمؤسسة، مع أهمية متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع العاملين في المؤسسة، والقطاع الخيري عموماً.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة إبراهيم بن محمد السبيعي أن هذه الورشة التوعوية تأتي ضمن سلسلة من الضوابط والإجراءات التي تعكس اهتمام المؤسسة بقيام عملها وفق الضوابط والأنظمة، والالتزام في ذلك وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الحوكمة والشفافية، المستند على معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف "السبيعي" أن هذه الورشة حضرها جميع منسوبي المؤسسة بكافة المستويات، وجرى بثها (عن بعد) عبر البرامج الاتصالية لمن رغب الاستفادة منها لكافة المهتمين بموضوعها والعاملين بالقطاع الخيري.

واختتم تصريحه بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم - لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتوعية أفراده حول هذه الأنظمة المهمة، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:39 PM

"غروس" تنظم ورشة توعوية حول مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال على العمل الخيري

"السبيعي" رفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على دعمهما للمؤسسات الخيرية بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" ورشة توعوية عن تحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها ووضع المؤشرات الدالة عليها في العمل الخيري.

وفي التفاصيل: تناولت الورشة التي حضرها عدد من العاملين في القطاع الخيري وجمع عبر الاتصال المرئي، التعريف بجريمة غسل الأموال وأركانها، وقراءة في الأنظمة الرسمية الخاصة بها، وبيان إجراءات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات كشف عملية غسل الأموال، ومخاطر غسل الأموال على العمل الخيري.

وأوضحت الورشة مخاطر تمويل الإرهاب والمؤشرات الدالة على ذلك، والتعريف بجريمة الإرهاب، وقراءة وتفصيلًا لأبرز المواد في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/16) بتاريخ 24/2/1435هـ، ومما جاء فيه مما له صلة بالعمل الخيري، وخلصت هذه الورشة إلى التأكيد التام على أهمية الالتزام بالأنظمة التي سنتها الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومكافحة جرائم دعم الإرهاب وتمويله؛ رغبة في ضبط العمل الخيري، وحمايته من ذوي الأهواء والشبهات والمصالح والأغراض؛ الذين قد يتخذون من هذا العمل نافذة للإساءة للدين والوطن.

وخلصت الورشة إلى أهمية الالتزام بكافة القواعد والسياسات والإجراءات الداخلية في المؤسسة التي تضمن عدم الوقوع في مخالفة هذه الأنظمة، وتشديد أوجه الرقابة فيها من قبل الإدارات المعنية بالمؤسسة، مع أهمية متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع العاملين في المؤسسة، والقطاع الخيري عموماً.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة إبراهيم بن محمد السبيعي أن هذه الورشة التوعوية تأتي ضمن سلسلة من الضوابط والإجراءات التي تعكس اهتمام المؤسسة بقيام عملها وفق الضوابط والأنظمة، والالتزام في ذلك وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الحوكمة والشفافية، المستند على معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف "السبيعي" أن هذه الورشة حضرها جميع منسوبي المؤسسة بكافة المستويات، وجرى بثها (عن بعد) عبر البرامج الاتصالية لمن رغب الاستفادة منها لكافة المهتمين بموضوعها والعاملين بالقطاع الخيري.

واختتم تصريحه بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم - لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتوعية أفراده حول هذه الأنظمة المهمة، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

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