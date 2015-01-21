الرحالة الدراج "الزهراني" يحط الرحال بمحطات "تحلية الشقيق"

رحلة الـ2500 كلم استغرقت 23 يومًا وتعرف بذوي "اضطراب طيف التوحد"

وصل عصر يوم أمس الرحالة الدراج السعودي الكابتن محمد بن سعيد بخات الزهراني، على دراجته الهوائية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية في رحلة الـ2500 كيلومتر.

واستغرقت الرحلة 23 يومًا عند وصوله محطات تحلية الشقيق، وتنتهي في اليوم 25 بمنطقة جازان، فيما تحمل شعار "التعريف بذوي اضطراب طيف التوحد".

ووجهت لجان الأنشطة، ممثلة باللجنة الرياضية، بعمل دعوة للدارج السعودي واستقباله واستضافته بالمجمع السكني بالمحطة، وتكريمه وتحفيزه نظير الرسالة التي يسعى لإيصالها لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وكان في استقبال "الزهراني" رئيس اللجنة الرياضية محمد الجديبي، وأعضاء اللجنة الرياضية، وعدد من دراجي التحلية، ورجال الأمن الصناعي، والعيادة الطبية.

وتقدمت اللجنة الرياضية بشكرها وامتنانها لقسم الأمن الصناعي وشعبة الإسكان ممثلة بالعيادة الطبية، على تعاونهم الدائم، ووقوفهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المحطة ولجانها.