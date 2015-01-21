النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

الرحالة الدراج "الزهراني" يحط الرحال بمحطات "تحلية الشقيق"

رحلة الـ2500 كلم استغرقت 23 يومًا وتعرف بذوي "اضطراب طيف التوحد"

وصل عصر يوم أمس الرحالة الدراج السعودي الكابتن محمد بن سعيد بخات الزهراني، على دراجته الهوائية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية في رحلة الـ2500 كيلومتر.

واستغرقت الرحلة 23 يومًا عند وصوله محطات تحلية الشقيق، وتنتهي في اليوم 25 بمنطقة جازان، فيما تحمل شعار "التعريف بذوي اضطراب طيف التوحد".

ووجهت لجان الأنشطة، ممثلة باللجنة الرياضية، بعمل دعوة للدارج السعودي واستقباله واستضافته بالمجمع السكني بالمحطة، وتكريمه وتحفيزه نظير الرسالة التي يسعى لإيصالها لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وكان في استقبال "الزهراني" رئيس اللجنة الرياضية محمد الجديبي، وأعضاء اللجنة الرياضية، وعدد من دراجي التحلية، ورجال الأمن الصناعي، والعيادة الطبية.

وتقدمت اللجنة الرياضية بشكرها وامتنانها لقسم الأمن الصناعي وشعبة الإسكان ممثلة بالعيادة الطبية، على تعاونهم الدائم، ووقوفهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المحطة ولجانها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرحالة الدراج "الزهراني" يحط الرحال بمحطات "تحلية الشقيق"
سبق

وصل عصر يوم أمس الرحالة الدراج السعودي الكابتن محمد بن سعيد بخات الزهراني، على دراجته الهوائية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية في رحلة الـ2500 كيلومتر.

واستغرقت الرحلة 23 يومًا عند وصوله محطات تحلية الشقيق، وتنتهي في اليوم 25 بمنطقة جازان، فيما تحمل شعار "التعريف بذوي اضطراب طيف التوحد".

ووجهت لجان الأنشطة، ممثلة باللجنة الرياضية، بعمل دعوة للدارج السعودي واستقباله واستضافته بالمجمع السكني بالمحطة، وتكريمه وتحفيزه نظير الرسالة التي يسعى لإيصالها لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وكان في استقبال "الزهراني" رئيس اللجنة الرياضية محمد الجديبي، وأعضاء اللجنة الرياضية، وعدد من دراجي التحلية، ورجال الأمن الصناعي، والعيادة الطبية.

وتقدمت اللجنة الرياضية بشكرها وامتنانها لقسم الأمن الصناعي وشعبة الإسكان ممثلة بالعيادة الطبية، على تعاونهم الدائم، ووقوفهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المحطة ولجانها.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
06:54 PM

الرحالة الدراج "الزهراني" يحط الرحال بمحطات "تحلية الشقيق"

رحلة الـ2500 كلم استغرقت 23 يومًا وتعرف بذوي "اضطراب طيف التوحد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
6
3,451

وصل عصر يوم أمس الرحالة الدراج السعودي الكابتن محمد بن سعيد بخات الزهراني، على دراجته الهوائية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية في رحلة الـ2500 كيلومتر.

واستغرقت الرحلة 23 يومًا عند وصوله محطات تحلية الشقيق، وتنتهي في اليوم 25 بمنطقة جازان، فيما تحمل شعار "التعريف بذوي اضطراب طيف التوحد".

ووجهت لجان الأنشطة، ممثلة باللجنة الرياضية، بعمل دعوة للدارج السعودي واستقباله واستضافته بالمجمع السكني بالمحطة، وتكريمه وتحفيزه نظير الرسالة التي يسعى لإيصالها لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وكان في استقبال "الزهراني" رئيس اللجنة الرياضية محمد الجديبي، وأعضاء اللجنة الرياضية، وعدد من دراجي التحلية، ورجال الأمن الصناعي، والعيادة الطبية.

وتقدمت اللجنة الرياضية بشكرها وامتنانها لقسم الأمن الصناعي وشعبة الإسكان ممثلة بالعيادة الطبية، على تعاونهم الدائم، ووقوفهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تخص المحطة ولجانها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,475
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,181
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,523
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,415

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة